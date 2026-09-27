3 điểm hú vía, sự thật ẩn sau trận thắng nhọc của tuyển Việt Nam và lời cảnh báo cho Thái Lan

Tuyển Việt Nam chơi không quá thuyết phục trước Philippines, nhưng quan trọng là 3 điểm đã thuộc về thầy trò HLV Kim Sang-sik.

TUYỂN PHILIPPINES “LỘT XÁC” RA SAO?

Kiểm soát bóng 51%, tung ra 10 cút dứt điểm (gấp đôi tuyển Việt Nam), đó là những gì tuyển Philippines làm được vào tối 26/9 trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Hình ảnh này rất khác với một tập thể bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2026 cách đây hơn 1 tháng, với vỏn vẹn 1 trận thắng trước Lào, còn lại toàn thua trước Myanmar, Malaysia và Thái Lan.

Tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch AFF Cup, vẫn thắng, nhưng đó là trận thắng vô cùng nhọc nhằn. Đội quân của HLV Kim Sang-sik chơi không hay hơn, kiểm soát bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn và phải lùi đội hình về để bảo toàn cách biệt mong manh.

Vậy tại sao lại có sự khác biệt như vậy với tuyển Philippines chỉ sau hơn 1 tháng?

Tuyển Philippines gây ra vô vàn khó khăn cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Dân)

Ngay trong hiệp một, tuyển Philippines có thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn và tạo được sức ép đáng kể. Randy Schneider từng đưa bóng dội xà ngang, trong khi hàng phòng ngự Việt Nam không phải lúc nào cũng có thể xử lý thật sự gọn gàng, bởi sức ép của đối thủ không hề nhỏ.

Sau khi Đình Bắc mở tỷ số ở phút 25 từ tình huống phối hợp chuyển trạng thái, tuyển Việt Nam cũng không thể biến bàn thắng ấy thành bệ phóng để kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Trên thực tế, tuyển Philippines đã thay đổi rất nhiều về nhân sự tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Carles Cuadrat chỉ giữ lại 9 cầu thủ từ AFF Cup 2026, đồng thời triệu tập hàng loạt cái tên đang thi đấu ở nước ngoài như Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Zico Bailey, Kevin Ray Mendoza, Bjørn Martin Kristensen…

Nguyên nhân là bởi FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu thuộc FIFA Days nên các CLB buộc phải nhả quân cho các ĐTQG. Dẫn tới việc tuyển Philippines chỉ còn lác đác vài cầu thủ đang thi đấu trong nước, còn lại đều từ châu Âu, châu Mỹ trở về. Điều này rất khác so với AFF Cup 2026, nơi HLV Carles Cuadrat không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.

"Chúng tôi không đáng thua Việt Nam, tỉ số trận đấu là 0-0 thì hợp lý hơn. Tôi cho rằng các cầu thủ Philippines đã tạo ra những cơ hội ngang ngửa Việt Nam. Chúng tôi có một tình huống bóng tìm trúng khung gỗ. Nếu Philippines ghi được bàn dẫn 1-0, Việt Nam sẽ phải dâng lên thay vì tiếp tục phòng ngự với 5 cầu thủ phía sau. Khi đó chúng tôi sẽ có cơ hội phản công, nhưng điều đó đã không xảy ra", HLV Carles Cuadrat ngậm ngùi nói sau trận.

Đình Bắc và đồng đội đã có một trận đấu vất vả. (Ảnh: Minh Dân)

BẢN LĨNH CỦA TUYỂN VIỆT NAM

Cũng bởi lý do trên, việc tuyển Việt Nam không thể ung dung kiểm soát trận đấu không phải điều quá bất ngờ.

Quan trọng hơn, khi tuyển Philippines tăng tốc, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được cự ly đội hình. Khi đối phương dồn lên, hàng thủ không hoảng loạn. Và khi trận đấu bước vào những phút cuối, các cầu thủ áo đỏ vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ thành quả. Đó chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn trong khu vực.

Tuyển Việt Nam thắng 1-0 nhưng không hơn Philippines về thời lượng kiểm soát bóng, số pha dứt điểm và số pha dứt điểm trúng đích. (Ảnh: VFF)

Đình Bắc xứng đáng được nhắc đến đầu tiên, bởi bàn thắng của anh một lần nữa cho thấy giá trị của những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng nếu chỉ trao chiến thắng cho Đình Bắc thì chưa đủ. Đây là trận đấu mà Patrik Lê Giang cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Phút 54, thủ môn Việt kiều có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Gayoso. Đến phút bù giờ, Lê Giang tiếp tục cản phá cú đánh đầu cận thành của Rasmussen. Một lần nữa, thủ thành Việt kiều này chứng minh vì sao HLV Kim Sang-sik lại tin tưởng anh đến vậy.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải trải qua một giải đấu khắc nghiệt hơn AFF Cup rất nhiều. (Ảnh: Minh Dân)

Tuy nhiên, việc để tuyển Philippines tạo nên sức ép quá lớn cũng là vấn đề cần được ban huấn luyện tuyển Việt Nam nhìn nhận.

Tuyển Việt Nam thoát thua nhờ VAR, sau khi bàn thắng ở phút 82 của Nishioka không được công nhận vì lỗi việt vị vô cùng mong manh. Nhưng có lẽ không phải lúc nào may mắn cũng song hành.

Rõ ràng, không thể lấy chiến thắng này để phủ nhận những vấn đề còn tồn tại ở tuyển Việt Nam. Khả năng kiểm soát trận đấu chưa tốt, khâu triển khai bóng khi bị đối thủ gây áp lực chưa thực sự mạch lạc, hàng thủ cũng có những thời điểm xử lý thiếu an toàn.

Cục diện bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Nhưng tất nhiên, một trận ra quân không phải bản tổng kết cuối cùng. Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đã có 3 điểm trước một Philippines được tổ chức tốt, có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Có lẽ chính tuyển Thái Lan nhìn vào trận đấu này cũng phải đánh giá lại tình hình, bởi không chỉ Việt Nam mà cả Philippines cũng có thể trở thành đối trọng tranh vé vào chung kết với họ.

Tuyển Việt Nam đã không thắng Philippines bằng một trận cầu hoàn hảo, nhưng khi cần, bản lĩnh của ứng viên vô địch đã lên tiếng đúng lục.

Và trước cuộc đấu với Thái Lan vào ngày 29/9 tới, bản lĩnh ấy sẽ cần được đẩy lên một nấc khác.

"Đây là một trận đấu không hề dễ dàng và thực sự rất khó khăn. Dù vậy, tôi nghĩ toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sắp tới, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt.

Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.