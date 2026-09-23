VF MPV 7: “Lên đời” xe điện 7 chỗ với ưu đãi hơn 67 triệu đồng

Khi đổi sang xe 7 chỗ, các gia đình thường quan tâm tới không gian, khả năng đi xa và chi phí sử dụng.

VF MPV 7 đáp ứng những yêu cầu này bằng cabin ba hàng ghế linh hoạt, phạm vi di chuyển tối đa 450 km cùng những chính sách ưu đãi "đầy ví" từ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2.

Rộng cho gia đình, linh hoạt cho mọi lịch trình

Nhu cầu đổi xe thường xuất hiện khi chiếc ô tô hiện tại không còn theo kịp những thay đổi của gia đình. Các con lớn hơn, ông bà thường xuyên đi cùng hoặc mỗi chuyến về quê cần mang theo nhiều hành lý hơn khiến không gian 5 chỗ dần trở nên chật chội.

Khi đó, gia đình cần một chiếc xe đủ chỗ cho những chuyến đi đông người nhưng vẫn thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Hàng ghế thứ ba phải có khả năng sử dụng thực tế, hành khách phía sau cần được đảm bảo sự thoải mái và khoang hành lý phải linh hoạt theo từng lịch trình.

VF MPV 7 đáp ứng những yêu cầu này bằng cấu hình 3 hàng ghế cùng kích thước tổng thể phù hợp với nhu cầu của gia đình đông thành viên. Xe dài 4.740 mm, rộng 1.872 mm, cao 1.734 mm và có chiều dài cơ sở 2.840 mm, cung cấp 7 vị trí ngồi cho những chuyến đi đủ người.

Khi đổi sang xe 7 chỗ, người mua không chỉ quan tâm số lượng ghế mà còn chú ý trải nghiệm của những thành viên ngồi phía sau. Trên VF MPV 7, hệ thống điều hòa có cửa gió tại cả ba hàng ghế, giúp nhiệt độ trong cabin được phân bổ đồng đều hơn khi xe chở đủ người. Nếu số hành khách giảm, các hàng ghế phía sau có thể gập để tạo khoang chứa đồ tối đa 1.240 lít, phù hợp với những ngày mua sắm nhiều hoặc chuyến đi cần mang theo nhiều hành lý.

Một câu hỏi khác là chiếc xe sẽ thể hiện ra sao khi cả gia đình và đồ đạc cùng lên xe. VF MPV 7 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Hệ truyền động này cung cấp sức kéo ngay từ khi xe bắt đầu chuyển động, giúp chiếc MPV duy trì nhịp vận hành liền mạch ngay cả khi tải trọng tăng lên.

Với bộ pin dung lượng khả dụng 60,13 kWh, xe có phạm vi di chuyển tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này giúp gia đình chủ động sắp xếp nhiều hành trình liên tỉnh mà không phải dừng nạp điện quá thường xuyên.

Ở những chuyến dài hơn, pin có thể được sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút tại trụ sạc nhanh V-Green. Thay vì coi đây là thời gian chờ, gia đình có thể kết hợp với một lần nghỉ chân, ăn uống hoặc chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Xe nhiều chỗ nhưng ít chi phí

Một chiếc ô tô gia đình thường được sử dụng trong nhiều năm. Ngoài giá mua, người dùng còn phải tính tới tiền năng lượng, bảo dưỡng và những khoản sửa chữa có thể phát sinh trong suốt quá trình sở hữu.

Đây là điểm tạo nên khác biệt giữa VF MPV 7 và xe xăng cùng phân khúc. Chủ xe VF MPV 7 hiện được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với nhu cầu đi lại thông thường của một gia đình, chính sách này giúp giảm đáng kể khoản chi năng lượng.

Thay vì phải tính tiền nhiên liệu sau mỗi hành trình, người dùng có thể thoải mái tận hưởng trải nghiệm "di chuyển 0 đồng" tại mạng lưới V-Green ở 34 tỉnh, thành phố. Các điểm sạc được bố trí tại nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại và tuyến giao thông, giúp chủ xe kết hợp nạp điện với thời gian mua sắm, ăn uống hoặc nghỉ ngơi.

Chi phí bảo dưỡng cũng được tối ưu nhờ đặc trưng của hệ truyền động điện. VF MPV 7 không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, qua đó loại bỏ một số hạng mục phải thay thế định kỳ trên xe dùng động cơ đốt trong. Chủ xe vừa giảm được một phần chi phí, vừa hạn chế thời gian phải đưa phương tiện vào xưởng.

VF MPV 7 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước – dài hơn hẳn các mẫu xe xăng trên thị trường . Với gia đình có kế hoạch sử dụng xe lâu dài, thời hạn này giúp giảm bớt lo lắng trước một số khoản sửa chữa lớn có thể phát sinh trong những năm đầu sở hữu.

Về chi phí sở hữu, VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF MPV 7 được ưu đãi 9% trên giá niêm yết. Khách hàng có thể vay lên tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách "Mua xe 0 đồng" áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, đồng thời được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Thêm chỗ cho người thân, thêm lựa chọn cho những hành trình xa nhưng giảm bớt khoản chi thường xuyên, đó là giá trị VF MPV 7 mang tới cho gia đình khi đổi xe.