Let's Go Taxi cho biết hãng vừa ký kết hợp tác mua 600 chiếc VF 3 với VinFast để chuẩn bị cho chiến lược phát triển thị trường năm 2024-2025. Theo đó, VinFast VF 3 sẽ sớm được sử dụng để chạy dịch vụ tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam,... Trước mắt, 200 chiếc xe điện đầu tiên của VinFast sẽ được bàn giao từ nay đến cuối năm 2024.

VinFast VF 3 bàn giao hôm 1/8 đến khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe.

Let's Go Taxi không phải cái tên xa lạ, đây chính là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi điện mini giá rẻ. Hãng này đã lựa chọn chiếc xe điện mini Wuling Mini EV làm xe chạy dịch vụ để phục vụ người dân, khách du lịch tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với giá cước từ 8.000 đồng/km. So về mức giá mở cửa cho km đầu tiên, giá cước dịch vụ của mẫu ô tô điện mini hiện đang thấp hơn khoảng 12.000 đồng so với nhiều hãng taxi trên thị trường (ở mức 20.000 đồng/km).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn có dịch vụ cho thuê xe tự lái với giá chỉ 450.000 đồng/ngày cho 170km miễn phí hoàn toàn tiền sạc điện hoặc cho thuê xe có tài xế với giá 790.000 đồng/ngày.

Theo ông Trần Lưu Văn, Tổng giám đốc doanh nghiệp, với quãng đường di chuyển khoảng 170 km, taxi điện mini hoàn toàn có thể đáp ứng 80% nhu cầu đi lại của khách hàng trong phạm vi quãng đường dưới 100 km. Hãng này đặt mục tiêu mỗi tài xế có thể chở khách di chuyển quãng đường 200 km/ngày. Đây là quãng đường bằng, thậm chí cao hơn chỉ tiêu khai thác bình quân của nhiều dịch vụ taxi hiện nay.

Trước Let's Go Taxi, một doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Tập đoàn TOGO cũng từng "chốt đơn" 1.000 chiếc xe điện mini của VinFast. Hai bên đã đạt được thỏa thuận bao gồm: Ký hợp đồng mua bán 1.000 xe VinFast, với khả năng tăng số lượng trong tương lai; hợp tác toàn diện về xe điện trong thời gian sớm nhất, VinFast sẽ ưu tiên giao xe VF 3 cho TOGO trong tháng 9 và 10/2024; đầu tư trạm sạc trong hệ thống của TOGO.

Doanh nghiệp này cũng từng ký thoả thuận hợp tác mua 2.000 xe điện Wuling Mini EV để phục vụ kinh doanh dịch vụ vận chuyển tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các doanh nghiệp này đều đánh giá cao ưu điểm của các dòng xe điện mini, dễ di chuyển trong nội đô, giảm thiểu phát thải, tiết kiệm chi phí.

Về VinFast, hãng này đã giao tổng cộng 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, tương đương mức tăng trưởng vượt trội 92% so với cùng kỳ năm ngoái, theo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng được ghi nhận vào quý II năm 2024, với doanh số đạt 12.058 xe - tức tăng 24% so với quý I và 26% so với cùng kỳ 2023. Bên cạnh đó, việc bàn giao VinFast VF3, hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích doanh số đáng kể cho thương hiệu Việt trong nửa cuối 2024 khi mà chiếc xe điện mini này nhận được hơn 27.600 đơn đặt cọc trong vòng 3 ngày mở bán.

Tại sự kiện bàn giao VF 3, VinFast cho biết, dự kiến trong năm 2024, có thể bàn giao tối thiểu 20.000 xe điện mini cho khách hàng.