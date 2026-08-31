HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VETC thí điểm nền tảng cung cấp dịch vụ thuê xe tự lái

Ánh Dương
|

Ngày 31/8, VETC chính thức triển khai thí điểm nền tảng cung cấp dịch vụ thuê xe tự lái VETC GO dành cho khách hàng cá nhân.

‏Dịch vụ được tích hợp trên ứng dụng VETC, ứng dụng VETC GO và website VETCGO, giúp khách hàng thực hiện các bước tìm kiếm, lựa chọn, đặt và nhận xe trên nền tảng số.‏

‏Trong giai đoạn thí điểm, VETC GO đưa vào vận hành 153 xe thuộc nhiều phân khúc, từ xe phổ thông, SUV, MPV đến các dòng xe cao cấp của Toyota, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Geely, Lynk & Co và Volvo. Dịch vụ được tổ chức tại 10 Hub do VETC GO trực tiếp vận hành, đồng thời kết nối các điểm giao nhận và hỗ trợ thuộc hệ thống Tasco Auto và Savico tại 30 tỉnh, thành phố.‏

‏Việc tận dụng mạng lưới showroom và cơ sở dịch vụ hiện hữu giúp VETC GO từng bước kiểm nghiệm mô hình điều phối, giao nhận và hỗ trợ khách hàng trên nhiều địa bàn mà không phải đầu tư mới toàn bộ hệ thống vận hành.‏

‏VETC GO hướng tới ba giá trị chính: phương tiện được kiểm soát chất lượng, quy trình thuê xe thuận tiện và khách hàng được hỗ trợ trong suốt hành trình. Giá thuê được công khai, bao gồm VAT và bảo hiểm; khách hàng có thể đăng ký bằng căn cước công dân và giấy phép lái xe còn hiệu lực. Các dịch vụ bảo hiểm và cứu hộ 24/7 trong hệ sinh thái Tasco cũng được kết nối để hỗ trợ khi phát sinh sự cố.‏

‏Dịch vụ trước mắt tập trung đáp ứng nhu cầu thuê xe tự lái cho các chuyến đi cá nhân, du lịch gia đình, về quê, công tác hoặc sử dụng xe trong nhiều ngày. Nền tảng cũng tạo thêm lựa chọn cho khách hàng cần xe thay thế trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, giải quyết bảo hiểm hoặc chờ nhận xe mới.‏

‏Trong thời gian thí điểm, VETC GO sẽ tập trung thu thập dữ liệu vận hành và phản hồi của khách hàng để đánh giá nhu cầu thực tế, hoàn thiện công nghệ, tiêu chuẩn phương tiện, quy trình giao nhận và chất lượng phục vụ. Kết quả của giai đoạn này sẽ là cơ sở để VETC xem xét mở rộng quy mô và phát triển thêm các giải pháp di chuyển dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.‏

‏Việc thí điểm VETC GO là một bước trong định hướng mở rộng VETC từ dịch vụ thu phí không dừng sang nền tảng giao thông số, kết nối phương tiện với các dịch vụ thiết yếu như bảo hiểm, cứu hộ, sửa chữa và hỗ trợ hành trình. ‏

‏Nhân dịp ra mắt, khách hàng đặt chuyến đầu tiên được ưu đãi 10%, tối đa 300.000 đồng.‏ ‏ Đây cũng là một trong những chính sách nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm dịch vụ ngay trong thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao dịp Quốc khánh 2/9.‏

‏Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng dịch vụ có thể truy cập ‏ ‏VETCGO.VN‏ ‏ hoặc liên hệ ‏ ‏Hotline: 098 189 9569‏ ‏ để được hỗ trợ. ‏

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại