VETC thí điểm nền tảng cung cấp dịch vụ thuê xe tự lái

Ngày 31/8, VETC chính thức triển khai thí điểm nền tảng cung cấp dịch vụ thuê xe tự lái VETC GO dành cho khách hàng cá nhân.

‏Dịch vụ được tích hợp trên ứng dụng VETC, ứng dụng VETC GO và website VETCGO, giúp khách hàng thực hiện các bước tìm kiếm, lựa chọn, đặt và nhận xe trên nền tảng số.‏

‏Trong giai đoạn thí điểm, VETC GO đưa vào vận hành 153 xe thuộc nhiều phân khúc, từ xe phổ thông, SUV, MPV đến các dòng xe cao cấp của Toyota, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Geely, Lynk & Co và Volvo. Dịch vụ được tổ chức tại 10 Hub do VETC GO trực tiếp vận hành, đồng thời kết nối các điểm giao nhận và hỗ trợ thuộc hệ thống Tasco Auto và Savico tại 30 tỉnh, thành phố.‏‏

‏Việc tận dụng mạng lưới showroom và cơ sở dịch vụ hiện hữu giúp VETC GO từng bước kiểm nghiệm mô hình điều phối, giao nhận và hỗ trợ khách hàng trên nhiều địa bàn mà không phải đầu tư mới toàn bộ hệ thống vận hành.‏

‏VETC GO hướng tới ba giá trị chính: phương tiện được kiểm soát chất lượng, quy trình thuê xe thuận tiện và khách hàng được hỗ trợ trong suốt hành trình. Giá thuê được công khai, bao gồm VAT và bảo hiểm; khách hàng có thể đăng ký bằng căn cước công dân và giấy phép lái xe còn hiệu lực. Các dịch vụ bảo hiểm và cứu hộ 24/7 trong hệ sinh thái Tasco cũng được kết nối để hỗ trợ khi phát sinh sự cố.‏

‏Dịch vụ trước mắt tập trung đáp ứng nhu cầu thuê xe tự lái cho các chuyến đi cá nhân, du lịch gia đình, về quê, công tác hoặc sử dụng xe trong nhiều ngày. Nền tảng cũng tạo thêm lựa chọn cho khách hàng cần xe thay thế trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, giải quyết bảo hiểm hoặc chờ nhận xe mới.‏

‏Trong thời gian thí điểm, VETC GO sẽ tập trung thu thập dữ liệu vận hành và phản hồi của khách hàng để đánh giá nhu cầu thực tế, hoàn thiện công nghệ, tiêu chuẩn phương tiện, quy trình giao nhận và chất lượng phục vụ. Kết quả của giai đoạn này sẽ là cơ sở để VETC xem xét mở rộng quy mô và phát triển thêm các giải pháp di chuyển dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.‏

‏Việc thí điểm VETC GO là một bước trong định hướng mở rộng VETC từ dịch vụ thu phí không dừng sang nền tảng giao thông số, kết nối phương tiện với các dịch vụ thiết yếu như bảo hiểm, cứu hộ, sửa chữa và hỗ trợ hành trình. ‏

‏Nhân dịp ra mắt, khách hàng đặt chuyến đầu tiên được ưu đãi 10%, tối đa 300.000 đồng.‏ ‏ Đây cũng là một trong những chính sách nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm dịch vụ ngay trong thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao dịp Quốc khánh 2/9.‏

‏Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng dịch vụ có thể truy cập ‏ ‏VETCGO.VN‏ ‏ hoặc liên hệ ‏ ‏Hotline: 098 189 9569‏ ‏ để được hỗ trợ. ‏