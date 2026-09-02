Vét tủ lạnh sau dịp nghỉ lễ, tôi nấu mâm cơm 3 món ngon khó cưỡng, đến chính tôi còn bất ngờ

Muốn thịt rang tơi, không vón cục thì khi cho thịt vào chảo nên đảo liên tục, dùng đũa tách nhỏ thịt ngay từ đầu.

Sau mấy ngày nghỉ lễ, tủ lạnh nhà tôi gần như chẳng còn gì đáng kể. Không muốn đi chợ ngay, tôi lục lại một lượt thì thấy ít tép khô, thịt băm, mắm tép, riềng, mồng tơi và hũ cà pháo muối. Tôi xuống siêu thị dưới nhà sắm thêm 1 hộp đậu phụ làng Mơ.

Tưởng chỉ đủ làm một bữa cơm chống cháy, ai ngờ ghép lại thành mâm cơm rất đưa cơm.

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1. Tép khô nấu mồng tơi

Nguyên liệu

Tép khô

1 mớ mồng tơi

Hành tím

Nước mắm, muối, tiêu

Cách làm

Tép khô ngâm nước ấm khoảng 10 phút, rửa sạch rồi để ráo.

Phi thơm hành, cho tép vào đảo sơ cho dậy mùi. Thêm nước, đun sôi rồi nêm vừa ăn.

Mồng tơi rửa sạch, thái vừa phải rồi cho vào nồi khi nước đang sôi. Nấu thêm khoảng 2-3 phút là tắt bếp.

Mẹo ngon

Không nên nấu mồng tơi quá lâu vì rau dễ bị nhũn và nước canh kém trong. Tép đảo trước với hành sẽ giúp nước canh có vị ngọt và thơm hơn.

2. Thịt băm rang riềng mắm tép

Nguyên liệu

300g thịt băm

Riềng

1-2 thìa mắm tép

Hành tím

Đường

Tiêu

Hành lá

Cách làm

Riềng rửa sạch, giã hoặc xay nhỏ.

Phi thơm hành, cho thịt băm vào rang trên lửa vừa đến khi thịt săn và bắt đầu xém cạnh.

Cho riềng vào đảo cùng. Thêm mắm tép, một chút đường và tiêu, tiếp tục rang cho đến khi thịt khô ráo, vàng nâu và dậy mùi.

Cuối cùng thêm hành lá rồi tắt bếp.

Ảnh minh họa

Mẹo ngon

Đừng cho mắm tép quá sớm. Rang thịt cho săn và hơi xém trước rồi mới cho mắm tép, món ăn sẽ thơm mà không bị nồng.

Muốn thịt rang tơi, không vón cục thì khi cho thịt vào chảo nên đảo liên tục, dùng đũa tách nhỏ thịt ngay từ đầu.

3. Đậu lướt ván – ngoài giòn, trong mềm

Nguyên liệu

Đậu phụ

Dầu ăn

Hành lá

Nước mắm hoặc xì dầu để chấm

Cách làm

Đậu phụ thấm khô, cắt miếng vừa ăn.

Cho lượng dầu vừa đủ vào chảo, làm nóng rồi đặt đậu vào chiên. Không cần chiên ngập dầu, chỉ cần lướt qua chảo đến khi các mặt vàng nhẹ.

Gắp đậu ra, để ráo dầu rồi rắc thêm hành lá.

Mẹo ngon

Đậu phải thấm thật khô trước khi chiên thì mặt ngoài mới vàng đẹp mà không bắn dầu. Không nên lật đậu quá nhiều lần, đợi một mặt vàng giòn mới trở mặt.

Đậu lướt ván ăn nóng cùng thịt rang mắm tép rất hợp, một món mềm thơm, một món giòn béo.

4. Cà pháo muối – món ăn kèm không thể thiếu

Cà pháo muối giòn chỉ cần lấy ra khỏi hũ, để ráo rồi thái miếng vừa ăn.

Có thể trộn thêm một chút đường, chanh, tỏi và ớt nếu muốn vị đậm đà hơn.

Mẹo: Nếu cà hơi mặn, ngâm nhanh trong nước lọc rồi để thật ráo trước khi trộn. Không ngâm quá lâu vì cà sẽ mất độ giòn.

Mâm cơm vét tủ lạnh mà lại quá hợp vị

Mâm cơm chẳng có nguyên liệu cầu kỳ: tép khô, mồng tơi, thịt băm, riềng, mắm tép, đậu phụ và hũ cà pháo còn lại sau mấy ngày nghỉ lễ.

Vậy mà khi bày ra lại thành một bữa cơm rất trọn vị. Canh mồng tơi tép khô thanh ngọt, thịt rang riềng mắm tép đậm đà, đậu lướt ván béo giòn, cà pháo muối giòn chua mặn để ăn kèm.

Đặc biệt, thịt băm rang riềng mắm tép chính là món kéo cơm nhất. Gắp một miếng đậu, thêm chút thịt rang rồi ăn cùng cà pháo giòn, chẳng cần món gì cầu kỳ nữa.

Đôi khi sau kỳ nghỉ, không cần đi chợ ngay. Chỉ cần vét lại tủ lạnh và biết ghép những thứ còn sót lại, vẫn có thể làm được một mâm cơm ngon đến mức chính người nấu cũng bất ngờ.