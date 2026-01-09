Verge tạo cột mốc lịch sử khi xe máy điện pin thể rắn đầu tiên trên thế giới chính thức ra mắt tại CES 2026

Tại CES 2026, trong khi nhiều hãng vẫn trưng bày các ý tưởng tương lai, Verge Motorcycles đã mang tới một sản phẩm sẵn sàng lăn bánh trên đường phố. Mẫu xe máy điện mới nhất của nhà sản xuất Phần Lan trở thành phương tiện thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng pin thể rắn, công nghệ được giới chuyên môn đánh giá là chìa khóa cho thế hệ xe điện tiếp theo.

Theo công bố của Verge, chiếc xe có khả năng sạc nhanh trong vòng 10 phút và đạt phạm vi di chuyển tối đa lên tới 370 dặm trong cấu hình pin mở rộng. Con số này vượt xa mặt bằng chung của xe máy điện hiện nay, vốn thường bị giới hạn về quãng đường di chuyển và thời gian sạc.

Việc thương mại hóa pin thể rắn giúp Verge tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Trong nhiều năm qua, các tập đoàn ô tô lớn liên tục công bố thử nghiệm pin thể rắn nhưng hầu hết mới dừng ở mức nguyên mẫu. Verge cho biết quá trình hợp tác phát triển và kiểm chứng cùng Donut Lab đã đạt tới độ chín để đưa công nghệ này vào sản xuất thực tế.

Ông Tuomo Lehtimäki, giám đốc điều hành Verge Motorcycles, nhận định việc đưa pin thể rắn vào xe máy thương mại là một bước đột phá mang tính lịch sử, không chỉ đối với Verge mà còn đối với toàn bộ ngành công nghiệp xe điện. Theo ông, nền tảng TS Pro đã sẵn sàng trở thành mẫu xe tiên phong cho thế hệ pin mới.

TS Pro vốn đã gây ấn tượng nhờ thiết kế động cơ đặt trong bánh xe không trục, giúp tối ưu không gian và trọng lượng. Ở phiên bản mới, Verge tiếp tục nâng cấp động cơ Donut 2.0 với trọng lượng giảm tới 50 phần trăm so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ nguyên công suất. Mô-men xoắn đạt mức 1.000 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 62 dặm mỗi giờ trong 3,5 giây, thông số sánh ngang nhiều mẫu mô tô hiệu suất cao sử dụng động cơ đốt trong.

Khả năng sạc nhanh là điểm nhấn lớn nhất của pin thể rắn. Verge cho biết chỉ 10 phút sạc có thể bổ sung thêm tới 186 dặm quãng đường di chuyển, một con số khó đạt được với pin lithium-ion truyền thống. Đáng chú ý, tùy chọn pin mở rộng giúp nâng phạm vi hoạt động từ 217 dặm lên 370 dặm mà không làm thay đổi giá bán, theo khẳng định từ hãng.

Bên cạnh hiệu năng và tiện ích, yếu tố an toàn được Verge đặt lên hàng đầu. Pin thể rắn không sử dụng chất điện phân lỏng, nhờ đó loại bỏ nguy cơ cháy nổ vốn là mối lo lớn của pin lithium-ion. Verge cho biết pin hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau và có tuổi thọ kéo dài trong suốt vòng đời sử dụng của xe.

Ông Ville Piippo, giám đốc công nghệ Donut Lab, cho biết công nghệ pin thể rắn thế hệ mới là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển liên tục. Theo ông, việc sẵn sàng đưa công nghệ này ra thị trường giao thông điện cho thấy pin thể rắn đã bước qua ranh giới thử nghiệm để trở thành giải pháp thực tiễn.

Ngoài ra, Verge cũng nhấn mạnh yếu tố bền vững khi pin sử dụng các vật liệu phổ biến trên toàn cầu, góp phần giảm rủi ro về chuỗi cung ứng. Donut Lab cho rằng công nghệ này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực xe máy mà còn có thể mở rộng sang ô tô, xe tải, robot và các hệ thống lưu trữ năng lượng cố định.

Sự kiện Verge ra mắt xe máy điện pin thể rắn tại CES 2026 cho thấy khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế đang được rút ngắn đáng kể. Trong bối cảnh ngành xe điện toàn cầu tìm kiếm lời giải cho bài toán tầm hoạt động, thời gian sạc và an toàn, bước đi của Verge được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy pin thể rắn đã sẵn sàng bước vào đời sống, không còn là lời hứa của tương lai xa.



