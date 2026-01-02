Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Caracas sẵn sàng thảo luận với Washington về một thỏa thuận tiềm năng trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy do tổng thống Mỹ ông Donald Trump khởi xướng, nếu các cuộc đàm phán được tiến hành một cách nghiêm túc.

“Nếu Mỹ muốn nghiêm túc thảo luận một thỏa thuận nhằm chống buôn bán ma túy, chúng tôi đã sẵn sàng”, hãng RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trực tiếp với nhà báo Ignacio Ramonet.

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh phía Mỹ đã nhiều lần được thông báo về sự sẵn sàng của Cộng hòa Bolivar Venezuela trong việc khởi động tiến trình đàm phán.

Trước đó, ngày 23/12/2025, luật sư quốc tế và Giám đốc Trung tâm Thông tin châu Âu Nikolai Topornin, trong cuộc trao đổi với Izvestia, cho rằng tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm suy yếu Venezuela – một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ – thông qua việc phong tỏa các tàu chở dầu của nước này.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố các mục tiêu trong những đòn tấn công của Mỹ nhằm vào tàu thuyền tại khu vực Mỹ Latinh được cho là chỉ nhắm vào các tàu vận chuyển ma túy.

Trong các cuộc điện đàm diễn ra ngày 22/12/2025, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Venezuela Ivan Gil đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Washington gia tăng các hành động leo thang tại khu vực Caribbean.

Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Sergei Lavrov khẳng định Moscow tái khẳng định sự ủng hộ đầy đủ đối với Caracas.