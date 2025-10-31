Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - ông Vladimir Padrino Lopez tuyên bố đã phá hủy hai máy bay liên quan đến buôn lậu ma túy. Sự việc này diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động chống ma túy, nâng tổng số phi cơ bị phá hủy trong năm 2025 lên 23 chiếc.

"Buôn bán ma túy qua Venezuela sẽ không hiệu quả! Nhu cầu ma túy ngày càng tăng ở Hoa Kỳ sẽ không thể sử dụng Venezuela làm tuyến đường cung cấp cho thị trường độc ác này. Liệu đây có phải là lý do thực sự cho mối đe dọa quân sự đối với Venezuela? Hãy để thế giới tự rút ra kết luận!", ông Lopez nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức.

Theo vị quan chức, hiệu quả từ các biện pháp chống ma túy của Venezuela bác bỏ động cơ gây hấn của Mỹ, mà Caracas coi là nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Các quan chức Venezuela lưu ý rằng mọi hoạt động đều được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc gia.

Mỹ vẫn sẵn sàng tấn công Venezuela, bất chấp hợp tác của chính quyền trong cuộc chiến chống ma túy.

Bất chấp điều này, chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu vào một số cơ sở quân sự của Venezuela mà tình báo cho biết được sử dụng để buôn lậu ma túy, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng.

Trọng tâm là cảng biển, căn cứ hải quân và sân bay, nơi mà theo các quan chức Hoa Kỳ, hoạt động buôn bán ma túy thường xuyên diễn ra. Mục đích của bước đi trên là gây sức ép buộc Tổng thống Nicolás Maduro phải từ chức và "phá vỡ mối quan hệ giữa quân đội và các băng đảng ma túy".

Nếu ông Trump bật đèn xanh, đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong chiến dịch chống ma túy của Washington ở Mỹ Latinh. Lầu Năm Góc gần đây đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu đáng ngờ ở vùng Caribean và Đông Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, quyết định cuối cùng về Venezuela vẫn chưa được đưa ra.