Venezuela còn bao nhiêu máy bay Su-30MKV và F-16 sẵn sàng chiến đấu?

Một cuộc đối đầu căng thẳng đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Venezuela, chủ yếu có thể được mô tả là chiến dịch phô trương sức mạnh, bắt đầu với việc vào đầu tuần này, Hải quân Mỹ tấn công một con tàu rời Venezuela và cáo buộc phương tiện đang được một băng đảng ma túy sử dụng vào thời điểm đó.

Để đáp trả cuộc tấn công, vào ngày 4 tháng 8, biên đội 2 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Venezuela đã thực hiện chuyến bay trình diễn sức mạnh phía trên tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hay còn gọi là "Bộ Chiến tranh" khẳng định hành động như vậy là "bước đi khiêu khích" và Tổng thống Trump đe dọa sẽ bắn hạ tiêm kích đối phương nếu cảm thấy gây ra mối nguy hiểm đối với Quân đội Hoa Kỳ.

Cuối cùng, như một phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tăng cường cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, một quyết định đã được đưa ra là triển khai ngay lập tức 10 tiêm kích F-35 đến gần phía Nam Biển Caribe.

Không quân Venezuela chỉ còn một số lượng ít ỏi máy bay chiến đấu.

Tất nhiên, việc Venezuela quyết định "phô trương sức mạnh" trước Hoa Kỳ là một câu chuyện bất đắc dĩ, đặc biệt khi xét đến việc lực lượng không quân nước này rõ ràng kém hơn đối thủ hàng trăm lần.

Theo cuốn sách tham khảo uy tín Military Balance, lực lượng không quân của quốc gia Nam Mỹ đang trông cậy vào một số lượng máy bay chiến đấu khá khiêm tốn.

Đó là phi đội với tổng cộng 39 máy bay, trong đó bao gồm 18 tiêm kích đa năng loại F-16 của Mỹ (15 chiếc là F-16A và 3 chiếc là F-16B) và 21 chiếc khác là Su-30MKV (phiên bản Su-30MK2 của Venezuela).

Hơn nữa, cả hai loại máy bay này đều gây ra nhiều vấn đề cho Venezuela. Trước hết, nếu nói về Su-30MKV, thì kể từ khi tiếp nhận, Caracas đã mất 3 trên tổng số 24 chiếc, và tính đến năm 2020, chỉ có 11 tiêm kích sẵn sàng chiến đấu do thiếu bảo dưỡng thường xuyên tại nhà máy.

Thứ hai, câu chuyện cũng tương tự như trường hợp tiêm kích F-16 của Mỹ, được giao khoảng 4 thập kỷ trước. Tại thời điểm năm 2020, báo chí dự đoán chỉ 7 chiếc có thể cất cánh và hiện tại không rõ bao nhiêu máy bay F-16 sẵn sàng chiến đấu.

Tiêm kích F-16 Venezuela áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ.