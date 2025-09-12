Vệ tinh phương Tây bắt được vị trí của Oreshnik ở Belarus

Truyền thông phương Tây trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết rằng, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga có thể được triển khai tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Minsk của Belarus.

Các ấn phẩm lưu ý rằng, Quân đội Belarus hiện đang tích cực xây dựng một căn cứ dự kiến là để triển khai tên lửa được mệnh danh là “sát thủ siêu thanh” của Nga, ở gần làng Pavlovka, với diện tích đã đạt được khoảng 2 km vuông.

Hình ảnh được ghi chú trong các ấn phẩm hồi tháng 8 năm 2025 cho thấy các nhà kho, ba nhà chứa thiết bị quân sự đặc biệt và nền móng của các tòa nhà mới, bao gồm cả nhà chứa nhân sự. Ở gần đó là ba địa điểm đã được chuẩn bị khác, được kết nối bằng đường bộ.

Các phương tiện truyền thông phương Tây nhấn mạnh rằng, hệ thống tên lửa “Oreshnik” của Nga có thể được triển khai tại đây.

Theo truyền thông phương Tây, hiện tại không có bất kỳ tài liệu nào của chính quyền Belarus đề cập đến cơ sở đang được xây dựng, cũng không có tuyên bố chính thức nào từ phía Minsk và Moscow về vấn đề này.

Cần nhắc lại rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko cách đây một thời gian đã đồng ý về việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) “Oreshnik” của Nga tại Belarus.

Theo tuyên bố của các nhà lãnh đạo hai nước, hệ thống này sẽ được triển khai trong năm nay.

Mặc dù các ông Putin và Lukashenko không nêu rõ thời điểm nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng, thời điểm đó rất có thể là sau cuộc tập trận chung mang tên “Phương Tây - 2025” (Zapad 2025), diễn ra tại Belarus từ 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2025.

“Zapad 2025” là cuộc tập trận quân sự chiến lược chung giữa Nga và Belarus, được tiến hành tại Belarus từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2025, với mục đích “kiểm tra khả năng sẵn sàng phòng thủ của Nhà nước Liên bang Nga-Belarrus”, với các hoạt động chính được tổ chức tại các khu vực huấn luyện trung tâm gần Barysaw và một cuộc di chuyển các đơn vị qua lại giữa hai quốc gia.

Theo thông tin hiện có, việc sử dụng “Oreshnik” sẽ được thực hành trong cuộc tập trận “Zapad-2025” tại Belarus. Ngoài ra, việc huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng không bị loại trừ.

Các quan chức Belarus cho biết, cuộc tập trận sẽ bao gồm huấn luyện liên quan đến việc sử dụng và thực hành vũ khí hạt nhân liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung đầu đạn hạt nhân Oreshnik của Nga, dự kiến sẽ được chuyển giao cho Belarus vào cuối năm 2025.