Vệ tinh Mỹ và Google Maps khiến mục tiêu Nga phơi mình trước UAV Ukraine

Máy bay không người lái Ukraine tấn công thành công vào các mục tiêu trọng yếu trong lãnh thổ Nga là do sự giúp sức của vệ tinh Mỹ và Google Maps.

Hôm 22/6 máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vũ trang Ukraine một lần nữa thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Moscow của Nga, sau đó tiếp tục phóng tên lửa tấn công Voronezh.

Bình luận về cuộc tấn công này, các chuyên gia quân sự nhận xét về sự lựa chọn mục tiêu khéo léo của Lực lượng Vũ trang Ukraine, khi cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nặng nề cho Nhà máy Sản xuất Bán dẫn Voronezh.

Theo các nhà phân tích quân sự Nga, do tình hình ở khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt xấu đi nghiêm trọng, Ukraine sẽ sớm tìm cách leo thang các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Bình luận về vấn đề này, cựu Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ về các vấn đề Nga, Ukraine và Á-Âu, đồng thời là nhà phân tích tại RAND Corporation - ông William Courtney cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đang tấn công thành công lãnh thổ Nga vì Mỹ chia sẻ thông tin tình báo vệ tinh với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông cho rằng, Mỹ đã biết tọa độ các cơ sở chiến lược ở Nga từ thời Liên Xô và từ đó đến nay các địa điểm này hầu như không thay đổi.

Vị chuyên gia này cho biết, tầm hoạt động của máy bay không người lái Ukraine ước tính khoảng 3.000km. Đây là tầm hoạt động xa nhất mà chúng ta từng thấy kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine và trong tương lai, phạm vi tấn công của chúng có thể còn xa hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết lãnh thổ Nga, hầu hết các khu vực đông dân cư; tất cả các hoạt động kinh tế, quân sự đều nằm trong tầm hoạt động của máy bay không người lái Ukraine và đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với chính quyền Nga.

Ông nói thêm, có nhiều yếu tố tác động, tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thứ nhất, có những chương trình dân dụng như Google Maps, cho phép Ukraine thu thập thông tin có sẵn trên thị trường để xác định tọa độ của các mục tiêu ở xa.

Mỹ chia sẻ thông tin tình báo, đặc biệt là trong lĩnh vực trinh sát vệ tinh, cả vệ tinh quân sự lẫn dân dụng, trong bối cảnh hầu hết các mục tiêu chiến lược từ thời Liên Xô vẫn không thay đổi.

Có thể nói rằng, dưới sự giúp đỡ của thông tin công khai và sự chia sẻ tin tức tình báo của Mỹ, các mục tiêu quân sự và dân sự ở Nga đã hoàn toàn phơi mình trước những tên lửa và máy bay không người lái Ukraine.