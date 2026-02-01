Vệ tinh do thám Luch bị phá hủy hoàn toàn

Công ty S2A Systems của Thụy Sĩ đã báo cáo về hiện tượng thiết bị nói trên bị phá hủy. Theo các nhà phân tích, vệ tinh này đã vỡ thành nhiều mảnh do va chạm với rác vũ trụ vào ngày 30 tháng 1 năm 2026.

Cần lưu ý rằng quỹ đạo thải bỏ được sử dụng để loại bỏ các vệ tinh sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu sự việc này là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích hay là do tai nạn.

Khoảnh khắc vệ tinh trinh sát Luch của Nga bị phá hủy

Hiện tại phía Nga không đưa ra bình luận nào về vụ việc này. Thiết bị trên được phóng lên quỹ đạo vào tháng 9 năm 2014. Về mặt chính thức, nó là một vệ tinh thuộc dòng "Luch", nhưng lại không thuộc dòng thương mại "Luch-5", vốn được thiết kế cho mục đích chuyển tiếp và liên lạc.

Hành vi của thiết bị này đã gây ra nghi ngờ ngay từ đầu: vệ tinh thường xuyên thay đổi vị trí dọc theo vành đai địa tĩnh và dành thời gian dài ở gần các vệ tinh liên lạc nước ngoài.

Các chuyên gia cho rằng những thao tác như vậy có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát vô tuyến và thu chặn tín hiệu. Vào năm 2015, nó đã dừng lại giữa hai vệ tinh Intelsat, điều này đã gây ra một sự phản đối chính thức từ phía Hoa Kỳ.

Công tác chuẩn bị các vệ tinh Internet tốc độ cao của Nga theo chương trình “Rassvet”.

Và vào năm 2018, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Florence Parly đã công khai cáo buộc Nga tiến hành "gián điệp không gian" khi Luch tiếp cận vệ tinh quân sự Athena - Fidus của Pháp - Ý để chặn các tín hiệu được bảo vệ.

Đã có nhiều báo cáo cho rằng vệ tinh này thuộc về Cơ quan An ninh Liên bang Nga và được vận hành hoàn toàn vì lợi ích tình báo của quốc gia này.

Trước đó, trang Military đưa tin rằng Nga đang phát triển vũ khí không gian nhằm vào các vệ tinh Starlink của tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

Phương tiện được gọi là "vũ khí diện rộng" này nhằm mục đích bắn phá các vệ tinh Starlink bằng hàng trăm nghìn phần tử hình cầu mật độ cao, "có thể vô hiệu hóa nhiều vệ tinh cùng lúc, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hệ thống quỹ đạo khác".