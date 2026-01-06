Về tay FLC, Bamboo Airways ráo riết tuyển 1.000 tiếp viên, lộ rõ tham vọng lớn

Bamboo Airways cho biết, trong năm 2026 hãng hàng không này sẽ tổ chức nhiều đợt tuyển dụng liên tiếp, dự kiến bổ sung tối đa 1.000 tiếp viên hàng không nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng hoạt động bay.



Các tiêu chuẩn tuyển dụng tiếp viên hàng không của Bamboo Airways cơ bản được giữ ổn định so với những năm trước. Để tham gia ứng tuyển vào vị trí này của Bamboo Airway, các ứng viên cần dưới 25 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có bằng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, chiều cao từ 170 - 182cm đối với nam và 160 - 175cm đối với nữ

Về ngoại ngữ, yêu cầu tối thiểu là trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 điểm. Những ứng viên sử dụng thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật… sẽ có lợi thế trong quá trình tuyển chọn.

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự quy mô lớn này là một phần trong chiến lược phục hồi và tăng trưởng dài hạn của Bamboo Airways. Các nhân sự sau khi trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu theo tiêu chuẩn của hãng và ngành hàng không.

Tiếp viên hàng không của Bamboo Airway

Trước đó, vào tháng 10/2025, Bamboo Airways mới chỉ công bố kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, hãng đã điều chỉnh mạnh kế hoạch nhân sự, nâng quy mô tuyển dụng lên gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Cùng với việc tăng cường nguồn lực con người, hãng dự kiến mở rộng đội bay thêm từ 8–10 tàu bay mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 , qua đó tạo nền tảng cho việc mở rộng mạng đường bay và nâng cao năng lực khai thác.

Bamboo Airways từng có giai đoạn phát triển rực rỡ với đội bay xấp xỉ 30 tàu bay, mạng lưới khai thác trải rộng tới 4 châu lục. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài đối mặt với những khó khăn về tài chính và vận hành, hãng hiện chỉ còn duy trì 8 tàu bay Airbus A320/A321.

Sau khi Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành vào tháng 9/2025, Bamboo Airways, hãng hiện vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu cao và tạm dừng các chuyến bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì các chuyến thuê chuyến. Mạng bay chủ yếu tập trung trên các tuyến Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt.

Hiện FLC đã xây dựng kế hoạch phát triển mới cho Bamboo Airways trong giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tái cơ cấu hệ thống vận hành, mở rộng quy mô khai thác đội bay, củng cố mạng đường bay... Tháng 12/2025, tàu bay mới đầu tiên đã được bổ sung vào đội bay, đồng thời logo FLC cũng xuất hiện trở lại trên thân máy bay.

Theo Báo cáo ngành hàng không 2026 của Chứng khoán MB (MBS), cùng với sự gia nhập của SunPhuQuoc Airways và sự trở lại của Bamboo Airways khiến bầu trời nội địa trở nên đông đúc hơn. Năm 2026, theo MBS, lượng khách nội địa thông qua các sân bay có thể đạt khoảng 75 triệu lượt trong năm 2026, tương đương tăng khoảng 5% so với trước.

VNDIRECT ước tính, tổng số máy bay đang hoạt động toàn thị trường sẽ đạt khoảng 263 chiếc trong năm 2026, tăng 17% so với cùng kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường hàng không trong nước sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn. Vietnam Airlines và Vietjet hiện chiếm khoảng 90% thị phần hàng không trong nước sẽ ít bị ảnh hường vì đang tập trung mở rộng mạng bay quốc tế và triển vọng khách du lịch quốc tế vẫn rất tốt.

Tuy nhiên, có 2 điểm sáng đối với ngành hàng không Việt Nam trong năm 2026. Đầu tiên là việc giá nhiên liệu ổn định quanh vùng 55-60 USD/thùng trong giai đoạn 2026-2027 sẽ hỗ trợ giá nhiên liệu bay duy trì quanh mức 2,2 USD/gallon. Đây là điều kiện để biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp vận tải hàng không sẽ có xu hướng cải thiện, tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở rộng quy mô, điều chỉnh giá vé phù hợp với nhu cầu vận chuyển thực tế.

Ngoài ra, khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động tạo thêm dư địa cho các hãng hàng không mở rộng mạng bay, đặc biệt là các đường bay quốc tế, cải thiện khả năng phân bổ slot, tăng tần suất bay và nâng cao hiệu quả khai thác.