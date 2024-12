Vé số trúng 2 tỉ đồng không được nhận: Tòa án nào sẽ thụ lý vụ kiện?

Ngày 6-12, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết trong ngày hôm nay sẽ gặp luật sư để ký đơn gửi TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) theo hướng dẫn của tòa liên quan đến vụ kiện đòi trả thưởng vé số trúng 2 tỉ đồng.

Công ty xổ số đã chuyển trụ sở?

Vào ngày 13-11, bà Ng. gửi đơn đến TAND TP Huế kiện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên – Huế (gọi tắt là Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế) để đòi tài sản là tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được công ty này trả thưởng do bị rách.

Trụ sở Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế nằm ở địa bàn thị xã Hương Thuỷ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, địa chỉ Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế hiện không còn đóng ở số 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế. Từ tháng 8-2017, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định thu hồi trụ sở làm việc nói trên. Thay vào đó, trụ cở của công ty này chuyển đến địa bàn xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ (đoạn giáp ranh với TP Huế), cách địa chỉ cũ tầm 1,5 km.

Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 25-2-2021, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế có địa chỉ trụ sở chính tại đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Thông tin người nộp thuế của Tổng cục Thuế cũng khẳng định như vậy.





Chờ toà giải quyết Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 14-10, bà Ng. mua 2 tờ vé số kiến thiết (10.000 đồng/vé), do Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế phát hành gồm vé có số dự thưởng 386552 (F) và 486552 (F). Vào kì mở thưởng cùng ngày, tờ vé 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do mưa nên tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách ở góc phải tờ vé nên bị từ chối trả thưởng. Ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho hay sự việc phải chờ toà án giải quyết. Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Trung Thành, Công ty Đông Phương Luật - thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết theo điểm a, khoản 1, Điều 39, Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDA) hiện hành, TAND nơi bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự... Vì vậy, vụ việc này phải chuyển đến TAND thị xã Hương Thủy để giải quyết.

Theo bà Ng, trước đó bà đến TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế nộp đơn khởi kiện thì được hướng dẫn nộp đơn ở tòa cấp huyện, cụ thể là TAND TP Huế. Sau khi nộp đơn và bản sao CCCD, mới đây đại diện TAND TP Huế có gọi điện hướng dẫn bà Ng. bổ sung hồ sơ, trong đó có đề nghị tòa can thiệp để yêu cầu Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế cung cấp kết quả giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của bà Ng.

Kết quả giám định tờ vé số có giá trị gì?

Luật sư Nguyễn Trung Thành nói rằng, theo Điều 91 BLTTDS, các đương sự khi khởi kiện có nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ cho toà, TAND không có nghĩa vụ này. Trường hợp đương sự (bà Ng.) đã đề nghị Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế cung cấp mà bị công ty từ chối thì theo điểm e, khoản 1, Điều 97 BLTTDS, phải yêu cầu TAND thu thập hộ.

Bà Ng. kể lại sự việc vé số trúng thưởng bị từ chối trả thưởng.

"Với trường hợp giám định này, theo quy định pháp luật, thì cơ quan giám định không có quyền can thiệp việc Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế cung cấp bản kết luận giám định cho bà Ng. Mặt khác, theo trả lời báo chí, công ty thừa nhận là "làm hộ" cho bà Ng. thủ tục yêu cầu giám định, bà Ng. trả 100% chi phí giám định. Nhưng công ty chỉ trả lại cho bà Ng. "đối tượng giám định" là tờ vé số và từ chối cung cấp kết luận giám định cho bà Ng. là hoàn toàn vô lý. Việc viện dẫn cơ quan giám định cho phép mới được cung cấp là lý do thiếu căn cứ, không đúng quy định pháp luật" - luật sư Nguyễn Trung Thành phân tích.

Sau khi được Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế trả lại "đối tượng giám định" là tờ vé số trúng thưởng, bà Ng. đã cất vào túi ziplock bảo quản kỹ càng để thưa kiện.

Về tính giá trị của kết quả giám định tờ vé số, luật sư Nguyễn Trung Thành viện dẫn Điều 31 "Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng" của Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; và tại điểm c, tiểu mục 3, Mục I, phần B của Quy Chế trả thưởng vé XSKT Thừa Thiên - Huế ban hành kèm theo Quyết định 164/QĐ-XSTTH ngày 1-9-2020 về quy chế trả thưởng vé XSKT Thừa Thiên - Huế của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thì được hiểu: Khi do nguyên nhân khách quan, tờ vé số bị co, rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng.

Theo trả lời với báo chí, phía Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế đã thành lập hội đồng và đã tổ chức họp 2 lần để xem xét, tuy nhiên vẫn kết luận là không trả thưởng cho bà Ng. Chắc chắn 2 cuộc họp này đều có biên bản, nên cần thu thập các biên bản này để xác định thời điểm họp trước hay sau khi có kết luận giám định.

"Như vậy, kết luận giám định có ý nghĩa rất lớn đến việc xác định được tờ vé số bị co, rách 1 phần dưới là do "các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng" đúng như theo quy định; làm cơ sở chính cho phán quyết của tòa án" - luật sư Nguyễn Trung Thành đánh giá.