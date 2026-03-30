Vệ sinh lại Giếng Tiên sau khi Juky San xuống chụp ảnh áo tắm

Ồn ào xoay quanh loạt ảnh check-in của Juky San tại khu vực Giếng Tiên (khu du lịch Eo Gió, Làng chài Nhơn Lý) vẫn đang là chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Chiều 30/3, theo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) xác nhận, địa phương đã nắm được thông tin vụ 1 nữ ca sĩ nổi tiếng mặc đồ tắm, ngâm mình tại Giếng Tiên.

"Giếng Tiên không phải là di tích và cũng không có quy định cấm tắm. Tuy nhiên, đây là nơi người dân địa phương có tín ngưỡng, mang yếu tố tâm linh. Thời điểm nữ ca sĩ xuống tắm, tấm bia đá đã không còn nên họ không biết. Người này cũng đã lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ các hình ảnh", lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông chia sẻ với Lao Động.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, khu vực Giếng Tiên là nơi có mạch nước chảy liên tục. Sau sự việc, địa phương sẽ tiến hành dọn dẹp, vệ sinh lại toàn bộ khu vực, bao gồm cả nguồn nước tại vị trí nữ ca sĩ từng xuống chụp ảnh. Đồng thời, chính quyền cũng đề nghị đơn vị quản lý sớm lắp đặt lại bia đá thông tin nhằm giúp du khách dễ dàng nhận diện, từ đó hạn chế những hành vi chưa phù hợp trong quá trình tham quan và check-in.

Vụ việc Juky San ngâm mình ở Giếng Tiên khiến dư luận bức xúc

Trước đó, Juky San đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh mặc bikini, check-in tại Giếng Tiên. Ngay sau khi đăng tải, không ít cư dân mạng cho rằng hành động xuống nước, thậm chí ngâm mình tại khu vực được cho là giếng nước ngọt là thiếu tinh tế, đặc biệt khi nơi này được xem là có yếu tố tâm linh trong đời sống địa phương.

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn chỉ ra rằng đây là nguồn nước ngọt tự nhiên, được người dân sử dụng, nên việc xuống tắm hoặc chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến vệ sinh chung. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ nhiều người, khiến tranh cãi ngày càng lan rộng trên mạng xã hội.

Cho đến trưa 30/3, Juky San lên tiếng xin lỗi: "Đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà San và ekip xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ekip đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. San vô cùng trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, San không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý".

Juky San xin lỗi về hình ảnh gây phẫn nộ, đồng thời tháo bỏ bài đăng khỏi trang cá nhân

Tuy nhiên, phản ứng từ cư dân mạng vẫn chưa hạ nhiệt. Dưới bài đăng xin lỗi, nhiều bình luận bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí gay gắt chỉ trích nữ ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng lời xin lỗi là cần thiết nhưng chưa đủ để xoa dịu hoàn toàn những bức xúc đã lan rộng trước đó.

Bộ ảnh Juky San chụp tại Giếng Tiên là trong lúc nữ ca sĩ có show tại Quy Nhơn. Tuy nhiên vài khoảnh khắc check-in đã khiến tên tuổi và hình ảnh của Juky San bị ảnh hưởng không nhỏ.

Juky San vốn là gương mặt không quá xa lạ với khán giả trẻ. Cô được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo và loạt bản cover từng gây sốt trên mạng xã hội. Sau khi bước ra từ chương trình Em Xinh Say Hi , tên tuổi của nữ ca sĩ càng được chú ý nhiều hơn, lượng người theo dõi tăng nhanh và tần suất xuất hiện trên các sân khấu, sự kiện cũng dày đặc hơn.

Bộ ảnh Juky San chụp tại Giếng Tiên là trong lúc nữ ca sĩ có show tại Quy Nhơn. Tuy nhiên vài khoảnh khắc check-in đã khiến tên tuổi và hình ảnh của Juky San bị ảnh hưởng không nhỏ

