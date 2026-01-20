Về nhà Đình Bắc trước giờ bóng lăn

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, Nghệ An) đang là một trong những cái tên sáng chói nhất của đội hình U23 Việt Nam hiện tại. Trên mặt báo, anh được gọi bằng đủ mỹ từ như “người hùng”, “ngôi sao”, “trụ cột”, được truyền thông trong nước lẫn quốc tế liên tục nhắc tên, nhất là trong bối cảnh các “chiến binh sao vàng” chuẩn bị chạm trán đối thủ duyên nợ U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026.

Bố Đình Bắc vui vẻ tiếp những người khách, hàng xóm tới thăm (Ảnh: Như Hoàn)

Bên trong căn nhà với những tấm huy chương, chiếc áo đầy kỷ niệm của Đình Bắc được đóng khung treo trong nhà (Ảnh: Như Hoàn)

Rất nhiều hàng xóm đến thăm gia đình Đình Bắc (Ảnh: Như Hoàn)

Thế nhưng, rời xa sân cỏ và những lời ca tụng, ở quê nhà Nghệ An, cái tên Đình Bắc lại trở về đúng nghĩa là một chàng trai làng giản dị. Trước giờ bóng lăn, căn nhà nhỏ của gia đình anh ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung bất ngờ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, khi bà con hàng xóm kéo đến thăm hỏi, chúc mừng và cùng nhau chờ đợi trận cầu quan trọng của “cậu Bắc nhà mình”.

Từ đầu giờ chiều 20/1, nhiều người dân trong xóm đã lần lượt ghé thăm căn nhà của gia đình Đình Bắc đơn giản chỉ để sang bắt tay bố mẹ Đình Bắc, hỏi han vài ba câu chuyện thân tình. Rất nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, gương mặt ánh lên sự háo hức và tự hào.

Thậm chí, có người còn chuẩn bị những miếng sticker nhỏ in hình Đình Bắc kèm biểu tượng trái tim để phát cho mọi người xung quanh. Không khí trong căn nhà bỗng rộn ràng tiếng nói cười, câu chuyện xoay quanh bóng đá, trận đấu sắp tới.

Ảnh: Như Hoàn

Được biết, Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, là con út trong gia đình thuần nông. Bố anh là chú Nguyễn Đình Ấp làm nông nghiệp, mẹ buôn bán nhỏ tại chợ địa phương. Cả gia đình sống trong căn nhà giản dị ở Yên Trung, nơi mỗi bước tiến của Bắc trên sân cỏ đều được dõi theo bằng sự kỳ vọng rất mộc mạc của làng quê Nghệ An.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ bán kết U23 châu Á 2026. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi cả hai đội đều vừa vượt qua những thử thách khó khăn tại tứ kết. Với người dân xóm Hưng Yên Bắc 2, trận đấu tối nay không chỉ là một trận cầu lớn của bóng đá châu lục, mà còn là khoảnh khắc họ cùng nhau dõi theo bước chạy của cậu trai làng năm nào, giờ đã khoác áo đội tuyển quốc gia.