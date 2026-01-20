Về Nghệ An dạo 1 vòng nhà Đình Bắc, trông ra sao mà dân mạng cứ đồn "đang xây biệt thự"?

Sau liên tục những màn thể hiện xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc - nam cầu thủ sinh năm 2004 trở thành cái tên khiến cộng đồng mạng “phát cuồng”. Chàng cầu thủ quê Nghệ An nhận nhiều lời khen ngợi bởi sự bản lĩnh, tự tin trên sân cỏ nhưng ngoài đời lại rất khiêm tốn, giản dị.

Trước thềm trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra, chúng tôi đã về tận quê nhà, “mục sở thị” cuộc sống của Đình Bắc và gia đình cũng như không khí rất sôi động tại đây lúc này.

Clip: Về Nghệ An - quê nhà của Đình Bắc trước thềm trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Đình Bắc đang là cái tên được cộng đồng mạng yêu mến (Ảnh: FBNV)

Căn nhà giản dị mà gia đình Đình Bắc đang sinh sống tại Nghệ An

Theo đó, Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - chú Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái. Gia đình của cơ bản, kinh tế không quá dư dả nhưng Đình Bắc vẫn được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê làm cầu thủ.

Căn nhà mà gia đình Đình Bắc đang sinh sống khá giản dị, được xây mới vài năm nay. Căn nhà chỉ có 1 tầng với khoảng sân rộng và phòng khách lớn. Những không gian khác như gian bếp, phòng ngủ,... cũng được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Căn nhà chỉ có 1 tầng, được xây mới lại khoảng vài năm nay

Bên trong có một khoảng sân rộng

Phòng khách khang trang, được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu

Gian bếp của nhà Đình Bắc

Trong phòng khách, bố mẹ của nam cầu thủ dành những góc đẹp nhất để trưng bày thành tích của con trai. Những tấm huy chương từ khi còn nhỏ cho đến những chiếc cúp, bằng khen, hình ảnh áo đội tuyển Việt Nam,... đều được bố mẹ Đình Bắc bài trí trang trọng, đẹp mắt, thể hiện rõ sự tự hào.

Phía ngoài sân, bố mẹ Đình Bắc cũng bày thêm một bàn trà nhỏ để khách ghé chơi có thể ngồi uống nước, trò chuyện. Căn nhà không quá to nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu.

Chú Nguyễn Đình Ấp - bố của Đình Bắc tự hào khoe về những thành tích của con trai

Những góc đặc biệt trong phòng khách đều để trưng bày huy chương, bằng khen của nam cầu thủ

Gia cảnh thật của Đình Bắc cũng khác hoàn toàn so với một số thông tin trên mạng trước đó. Không ít netizen bày tỏ sự bất ngờ, bán tín bán nghi khi MXH xuất hiện hình ảnh biệt thự hàng tỷ đồng được cho là cơ ngơi của Đình Bắc. Song đây là những nội dung sai sự thật, được sử dụng để giật tít, câu view, thu hút sự chú ý.

Trên MXH trước đó, netizen hoang mang trước thông tin cầu thủ Đình Bắc xây biệt thự tiền tỷ

Được biết, nhà của Đình Bắc ở Nghệ An cũng là nơi để họ hàng, người thân của anh tụ họp cùng nhau ăn uống, xem những trận bóng đá. Song trong ngày đặc biệt như hôm nay, căn nhà của Đình Bắc trở nên tấp nập, đông đúc hơn khi nhiều người dân trong xóm ghé thăm, gửi lời chúc mừng gia đình. Thậm chí, có một người hâm mộ ở cách nhà Đình Bắc gần 20km, cũng lặn lội ghé thăm để bắt tay bố mẹ nam cầu thủ: "Chúc mừng gia đình vì đẻ được đứa con khoẻ quá khoẻ. Một vùng quê như mình, có một đứa con như vậy thật sự tự hào"

Không khí cổ vũ cho Đình Bắc càng “nóng” hơn khi khu vực sân bóng của xóm, cách nhà nam cầu thủ khoảng 100m, mọi người đã cùng nhau dựng màn hình LED để theo dõi trận đấu. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, thanh niên, ai cũng mong chờ giờ bóng lăn và cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam cũng như cho Đình Bắc - người con của quê hương.

Mẹ Đình Bắc (áo đen) đi ra đi vào liên tục để tiếp khách

Trẻ con trong xóm cũng tụ tập tại sân nhà của nam cầu thủ