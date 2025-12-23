Về kể không ai tin: Đang đi làm bác sĩ thì được cử sang Thái Lan thi kéo co, kết quả đáng kinh ngạc

Lần đầu tiên tranh tài tại SEA Games, đội tuyển kéo co Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi giành đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng ngay trên đất Thái Lan. Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến dàn vận động viên của đội tuyển kéo co cũng gây không ít tò mò với công chúng. Bởi họ đều không phải vận động viên chuyên nghiệp mà được tập hợp từ những người bình thường, làm nhiều công việc khác nhau.

Trong đó, một chàng trai sinh năm 2000 nhận được nhiều chú ý hơn cả. Đó là Trần Gia Luật, tốt nghiệp y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 2024. Sau khi ra trường, Gia Luật cũng vừa hoàn thành chương trình 12 tháng lấy chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện An Bình (TPHCM).

Trần Gia Luật

Không phải vận động viên bước ra từ lò đào tạo chuyên nghiệp nhưng Trần Gia Luật vốn đã có đam mê và tham dự nhiều giải đấu kéo co từ khi còn là học sinh phổ thông. Chàng trai sinh năm 2k trải qua một hành trình dài, tham gia từ đội tuyển quận rồi thành phố, vô địch quốc gia và hiện tại, lần đầu tiên đại diện Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33.

Song với ngành học bận rộn, lịch trình một ngày của Gia Luật cũng kín đặc. Ban ngày, Gia Luật sẽ tập trung vào lịch học lý thuyết ở trường hay thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Sau giờ hành chính, anh bạn mới tham gia vào luyện tập thể lực, tập cùng đội tuyển,... Nhưng không dừng lại ở đó, trở về nhà dù tối muộn, Luật vẫn dành thời gian để ôn bài, làm các dự án liên quan đến môn học, ngành nghề của mình.

Anh chàng từng giành nhiều thành tích trong bộ môn kéo co

Dẫu vậy, việc được trở thành thành viên trong đội tuyển kéo co, đem màu cờ sắc áo ra đấu trường khu vực, Gia Luật vẫn rất hào hứng. Là người đảm nhận vị trí số 8, người cuối cùng trong hàng nên Gia Luật cần đáp ứng nhiều tiêu chí riêng từ thể lực đến kỹ năng, trang phục hỗ trợ khi thi đấu. Kết quả, tân bác sĩ cũng các đồng đội đã giành Huy chương Vàng ở nội dung 560kg hỗn hợp và Huy chương Bạc ở các nội dung 300kg nam và 600kg nam.

Anh chàng chia sẻ nhiều về sự tự hào này trên trang cá nhân và nhận được lời động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. "Khoảnh khắc này mình từng nghĩ chỉ trong mơ mới làm được thôi, Quốc ca Việt Nam vang lên, do chính mình đứng trên bục nhận thưởng hát", Trần Gia Luật bày tỏ trên trang cá nhân về khoảnh khắc cùng cả đội nhận HCV.

Được biết, Trần Gia Luật đã có người yêu, cả hai đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian rất dài. Song, tân bác sĩ cũng là người khá kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều trên MXH về công việc của mình. Anh chàng chủ yếu chỉ cập nhật các thông tin về thể thao, đặc biệt là bộ môn kéo co mà mình tham dự.