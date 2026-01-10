Về Hải Phòng gặp người bán pate truyền thống, lượng khách giảm 60%: “Chúng tôi không có quan hệ gì với pate Cột Đèn kia”

Vụ vi phạm quy định an toàn thực phẩm liên quan tới Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), đặt tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

Mới nhất, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiêu hủy trên 6.400 hộp pate "Cột Đèn Hải Phòng" loại 90 gam/hộp được sản xuất ngày 6/9/2025 và trên 7.500 hộp loại 150 gam/hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, hiệu pate "Cột Đèn Hải Phòng" của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long trùng với sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng đất cảng do các hộ kinh doanh ở chợ Cột Đèn (phố Chùa Hàng, Hải Phòng) bán hàng chục năm nay. Việc này khiến nhiều người tiêu dùng hiểu nhầm và lo ngại về chất lượng của đặc sản địa phương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu.

Chia sẻ của các hộ kinh doanh pate Cột Đèn tại phố Chùa Hàng (Hải Phòng) (Clip: NXH)

Khung cảnh phố Chùa Hàng vào ngày 9/1

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 9/1/2026, doanh thu của các hộ kinh doanh pate Cột Đèn trên phố Chùa Hàng sụt giảm mạnh.

Anh Hậu - một chủ tiệm pate Cột Đèn Hải Phòng cho biết: “Doanh thu giảm nhiều. Giảm khoảng 50% - 60% vì người tiêu dùng chưa biết, chưa hiểu rõ ra sao nên không dám mua”.

Hiện tại, người dân tại khu phố đang khá bức xúc sau sự việc. Anh Hậu nói: “Pate Cột Đèn hiện tại không chỉ có 1 - 2 nhà bán mà cả một khu phố, liên quan đến cả thành phố, nổi tiếng cả trong nước và nước ngoài luôn. Vậy mà bây giờ cả một tuyến đường pate Cột Đèn làm ngon, chuẩn chỉnh mà vì một số thành phần khác lại mang tiếng, ảnh hưởng đến đặc sản.

Thương hiệu vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rồi, về Hải Phòng chơi là phải mua ít pate để làm quà rồi. Người dân làm nghề như chúng tôi rất bức xúc”.

Anh Hậu

Chia sẻ cụ thể hơn, chị Hương - cũng là chủ tiệm nói: “Pate Cột Đèn kia là người ta lấy tên pate Cột Đèn của mình thôi, thực chất là Đồ hộp Hạ Long, mới có 1 - 2 năm gần đây còn pate Cột Đèn là có từ những năm 1980, 1990 rồi. Hồi đó chỉ có 1 - 2 quán nhỏ lẻ bán ở đầu ngã 4, về sau thành cả phố bán, mỗi quán có một hương vị riêng phù hợp với khách hàng riêng, nhà nào tự làm nhà nấy”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Đồ hộp Hạ Long bắt đầu giới thiệu sản phẩm pate mang hiệu "Cột Đèn Hải Phòng" từ năm 2023. Thời điểm đó, sản phẩm này tạo nên cơn sốt trên MXH, được nhiều nhà sáng tạo nội dung quảng cáo, review trên các nền tảng.

Chị Hương và anh Hậu

Cũng trong chia sẻ với chúng tôi, chị Kim Ngân - chủ tiệm pate Cột Đèn khác giải thích nguồn nguyên liệu của các hộ kinh doanh ở đây thường đến từ lò mổ địa phương hoặc chính từ chợ Cột Đèn. Mỗi hộ chỉ làm khoảng 30 - 40 - 50kg thịt tươi trong ngày, không lưu cữ. Thông thường thứ 7 và chủ nhật sẽ đông khách mua hơn hơn.

Sau khi xảy ra sự việc, các doanh nghiệp và khách quen nhà chị Kim Ngân tự chủ động giới thiệu và tự giải thích giúp: “Pate Cột Đèn Hải Phòng và pate Cột Đèn Hải Phòng của Đồ hộp Hạ Long là khác nhau”.

Chị Kim Ngân (áo trắng)

Một số người kinh doanh lớn tuổi, đã bán pate hàng chục năm như cô Hiền, cô Vân đều xác nhận pate Cột Đèn ở phố Chùa Hàng không liên quan gì đến pate Cột Đèn của Đồ hộp Hạ Long.

“Buổi sáng mọi khi là đông lắm, hôm qua vẫn còn đông nhưng sáng nay đã giảm nhiều lắm. Người ta không hiểu, cứ nghe pate Cột Đèn Hải Phòng là sợ thôi chứ đây là đặc sản Hải Phòng mà” - cô Hiền chia sẻ với chúng tôi.

Cô Vân khẳng định: “Nói chung các cô cũng không có quan hệ gì với họ (đơn vị bán pate Cột Đèn Hải Phòng đóng hộp - PV)”.

Cô Hiền cho biết sáng ngày 9/1 lượng khách giảm nhiều, khoảng 50 - 60%

Cô Vân đã kinh doanh pate hàng chục năm qua

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá bán pate Cột Đèn ở phố Chùa Hàng hiện tại rơi vào khoảng 200.000 đồng/kg pate tươi, giá bán bánh mì que là khoảng 3k/chiếc. Các hộ kinh doanh ở đây không chỉ bán tại chỗ mà còn gửi đi nhiều tỉnh thành khác nhau.

Ngoài những chia sẻ bày tỏ sự bức xúc vì bị vạ lây, các tiểu thương phố Chùa Hàng cũng mong người tiêu dùng có cái nhìn khách quan và đánh giá công tâm, không ảnh hưởng tới đặc sản địa phương - vốn đã được người dân tại đây gây dựng tâm huyết suốt hàng chục năm qua.

Người dân kinh doanh pate Cột Đèn ở phố Hàng Chùa