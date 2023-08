Vẻ đẹp trong veo của MC Khánh Vy "Đường lên đỉnh Olympia"

Khánh Vy (sinh năm 1999) nổi tiếng với biệt danh "hotgirl 7 thứ tiếng" với đoạn clip nói 7 ngôn ngữ: tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Việt. Cô bén duyên với công việc MC khi làm người dẫn cho các chương trình: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của Đường lên đỉnh Olympia trên sóng VTV3, song hành cùng nam MC Ngọc Huy.

Bộ đôi MC ăn ý của "Đường lên đỉnh Olympia"

Với vẻ ngoài xinh xắn, thân thiện cùng khả năng ngoại ngữ đáng nể cùng vốn kiến thức rộng, Khánh Vy nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với khán giả truyền hình. Sau những buổi dẫn đầu tiên đầy hồi hộp và bỡ ngỡ, đến thời điểm hiện tại, Khánh Vy đã tự tin hơn khi làm MC của một gameshow kiến thức lâu năm và đã trở thành thương hiệu của VTV.

Đã có không ít lần, nữ MC được các thí sinh nam của Đường lên đỉnh Olympia khen xinh ngay trên trường quay. Sau gần 2 năm đảm nhận vị trí này, Khánh Vy cũng chững chạc hơn và ngày càng được khán giả yêu mến. Không chỉ xinh đẹp khi lên hình, ngoài đời, Khánh Vy cũng khiến nhiều người mê mẩn bởi vẻ đẹp trong veo ở độ tuổi 24.

Sắp tới, MC Khánh Vy cũng xuất hiện ở vị trí MC của Sinh viên thế hệ mới - một chương trình mới toanh trên sóng VTV3. Bạn đồng hành của Khánh Vy lần này là nam MC Quang Bảo.

Cùng ngắm một số hình ảnh xinh đẹp của MC Khánh Vy: