Vẻ đẹp hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

Trên mảnh đất địa đầu này, hơn 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Nùng chiếm gần 44%, Tày hơn 35%, kế đến là Kinh, Dao, Sán Chay, Hoa, Mông… Mỗi dân tộc mang theo phong tục, trang phục, ngôn ngữ, tín ngưỡng riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và phong phú. Những di sản phi vật thể như hát Then - đàn Tính, Sli - Lượn, lễ hội Ná Nhèm, Trò Ngô, múa sư tử mèo… không chỉ là di sản sống mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa địa phương. Trong đó, tín ngưỡng thờ Mẫu - được UNESCO công nhận - phản ánh mối liên kết chặt chẽ giữa con người với tự nhiên, từ đền Mẫu Bắc Lệ đến hệ thống thờ tự ở Đồng Đăng, Mẫu Sơn…