Vẻ đẹp hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

Quốc Nam |

Trải dài trên một vùng lãnh thổ rộng lớn gần 5.000 km² với hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn không chỉ là bảo tàng địa chất ngoài trời mà còn là kho báu sống động về lịch sử tiến hóa sự sống, văn hóa bản địa và phát triển bền vững.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn nằm tại khởi nguồn từ lòng đại dương cổ cách đây hơn 500 triệu năm, nơi từng là môi trường sống của những sinh vật sơ khai như bọ ba thùy, san hô, tay cuộn hay bút đá. Biển cả nhiều lần rút đi rồi trở lại, để lại những lớp đá trầm tích, bazan cầu gối, đá granit - minh chứng cho các đợt phun trào núi lửa cổ đại dưới đáy biển.

Công viên có diện tích khoảng gần 5.000km², với hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc và nằm bao trùm lên khoảng 46 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn bao gồm dân số khoảng 627.500 người (tương đương chiếm khoảng 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh).

Tại vùng Bắc Sơn, các khối đá vôi khổng lồ tồn tại như chứng tích của quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm. Ở Na Dương, các lớp trầm tích chứa đầy hóa thạch của loài hà mã, tê giác, cá sấu cổ… thể hiện rõ nét sự chuyển mình của hệ sinh thái qua các thời kỳ.

Đặc biệt, dấu tích con người tiền sử được tìm thấy ở Hang Thẩm Khuyên - Thẩm Hai, với bằng chứng về sự hiện diện của người Homo erectus cách đây hơn 500.000 năm.

Nền văn hóa Bắc Sơn - đã đi vào sách giáo khoa - cùng văn hóa Mai Pha khoảng 4.000 năm trước, phản ánh bước tiến từ đời sống hang động sang định cư nông nghiệp, gốm sứ và hình thành cộng đồng.

Chị Hương Phạm, đại diện Lang Son Geopark, cho biết từ khi thành lập năm 2021 đến nay, nhiều du khách nước ngoài, nhà thám hiểm, nhà khoa học đã chọn Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn để khám phá, trải nghiệm.

Với địa tầng phức tạp và cổ sinh vật học phong phú, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là điểm đến độc đáo cho các nhà nghiên cứu và du khách yêu thiên nhiên. Các dạng địa hình karst hình nón ở Chi Lăng - Hữu Lũng, rừng nghiến nguyên sinh trên núi đá vôi ở Bắc Quỳnh - Bắc Sơn, hay đỉnh Mẫu Sơn - nóc nhà vùng Đông Bắc với hệ thống đứt gãy địa chất cổ đại - tạo nên bức tranh địa chất hùng vĩ.

Bên cạnh đó là hệ thống hang động, hố sụt, suối ngầm chưa được khám phá hết, mở ra cơ hội lớn cho nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái.

Du khách nước ngoài thích thú khi ngắm nhìn những khối nhũ đá trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được hình thành trong hàng triệu năm qua.

Trên mảnh đất địa đầu này, hơn 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Nùng chiếm gần 44%, Tày hơn 35%, kế đến là Kinh, Dao, Sán Chay, Hoa, Mông… Mỗi dân tộc mang theo phong tục, trang phục, ngôn ngữ, tín ngưỡng riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và phong phú. Những di sản phi vật thể như hát Then - đàn Tính, Sli - Lượn, lễ hội Ná Nhèm, Trò Ngô, múa sư tử mèo… không chỉ là di sản sống mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa địa phương. Trong đó, tín ngưỡng thờ Mẫu - được UNESCO công nhận - phản ánh mối liên kết chặt chẽ giữa con người với tự nhiên, từ đền Mẫu Bắc Lệ đến hệ thống thờ tự ở Đồng Đăng, Mẫu Sơn…

Tiến sĩ Trịnh Hải Sơn, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam đánh giá Lạng Sơn là một trong số ít nơi hội tụ đầy đủ giá trị về địa tầng cổ đại, hóa thạch quý hiếm, di tích khảo cổ và bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Đây là một mô hình mẫu cho việc kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, giữa địa chất học và sinh kế cộng đồng.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là thành viên thứ 4 của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam được UNESCO công nhận vào tháng 4/2025 sau Đồng Văn, Cao Bằng, Đắk Nông. Sự công nhận này là minh chứng cho giá trị địa chất - văn hóa đặc biệt mà Việt Nam đóng góp vào bản đồ địa chất thế giới. Hiện tại tỉnh Lạng Sơn đang nhóm họp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ môi trường và khai thác bền vững những giá trị mà công viên mang lại.

