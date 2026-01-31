Vẻ đẹp hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn
Quốc Nam |
Trải dài trên một vùng lãnh thổ rộng lớn gần 5.000 km² với hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn không chỉ là bảo tàng địa chất ngoài trời mà còn là kho báu sống động về lịch sử tiến hóa sự sống, văn hóa bản địa và phát triển bền vững.
