Về chơi gặp chị chồng trong bếp, tôi hỏi "nhà có giỗ ạ" mà chị đáp 1 câu khiến tôi không nhịn nổi

Tôi vừa dứt câu, chị quay lại nhìn tôi rồi nói: “Làm dâu mà giờ còn hỏi câu đấy”.

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, cả hai đều làm việc trên thành phố nên quanh năm khá bận. Nhà chồng ở quê, bố mẹ chồng có cuộc sống ổn định. Chị gái chồng lấy chồng ngay gần nhà nên thường xuyên qua lại, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều có mặt. Còn tôi vì ở xa nên chỉ có thể tranh thủ những dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc khi bố mẹ cần mới về được.

Có lẽ cũng vì thế mà giữa tôi và chị chồng luôn tồn tại một khoảng cách. Chị chưa bao giờ nói thẳng rằng không hài lòng với tôi, nhưng mỗi lần nhà có việc, chị thường bóng gió rằng mình là con gái mà còn phải lo toan đủ thứ, trong khi con dâu lấy chồng rồi lại ít khi có mặt.

Tôi biết mình ở xa nên không thể đỡ đần bố mẹ như chị. Vì vậy, những câu nói ấy tôi thường bỏ qua. Tôi nghĩ chị cũng có cái khó của chị, miễn trong nhà vẫn giữ được hòa khí là được.

Cho đến một buổi chiều, con gái tôi được nghỉ học nên vợ chồng tôi đưa cháu về quê thăm ông bà mà không báo trước. Khoảng 3 giờ, vừa bước vào nhà tôi đã thấy chị chồng đang tất bật dưới bếp, nồi niêu bày kín cả bàn. Tôi nhìn lên bàn thờ rồi vô thức hỏi: “Nhà mình có giỗ ạ?”.

Ảnh minh họa

Tôi vừa dứt câu, chị quay lại nhìn tôi rồi nói: “Làm dâu mà giờ còn hỏi câu đấy”.

Tôi đứng khựng lại. Cách chị nói khiến tôi hiểu rằng trong mắt chị, tôi chẳng những không biết việc nhà mà còn chẳng buồn quan tâm đến chuyện của bố mẹ chồng.

Tôi không đáp lại. Nếu cãi ngay lúc ấy, trước mặt bố mẹ và các cháu, có lẽ mọi chuyện sẽ thành một trận tranh luận. Tôi vào phụ chị làm nốt những việc còn lại, tiếp khách như bình thường.

Đến tối, khi khách đã về hết, tôi mới chủ động tìm chị nói chuyện.

Tôi bảo chị rằng tôi biết mình chưa làm được nhiều việc cho bố mẹ vì ở xa. Nếu chị thấy tôi thiếu sót, chị có thể nói thẳng, tôi sẽ nghe. Nhưng tôi cũng mong chị hiểu rằng tôi không sống cùng bố mẹ nên không thể biết hết ngày nào có việc, ngày nào cần người.

Tôi nói thêm rằng chị là con gái của bố mẹ, tôi là con dâu, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Chị có thể về nhà bất cứ lúc nào, còn tôi phải xin nghỉ làm, sắp xếp công việc, đưa con đi cùng mỗi lần về quê. Điều đó không có nghĩa tôi không quan tâm đến bố mẹ.

Chị im lặng. Tôi cũng không trách móc thêm. Tôi chỉ nói: “Chúng ta đều là phụ nữ đi lấy chồng. Nếu chị từng thấy áp lực khi làm dâu nhà người ta thì chắc chị cũng hiểu em không muốn trở thành người bị đánh giá chỉ vì không thể có mặt thường xuyên”.

Một lúc sau, chị thở dài rồi bảo rằng thực ra chị không ghét tôi. Chị chỉ nhiều lần cảm thấy mình phải cáng đáng việc nhà bố mẹ một mình nên có lúc bực bội, nhìn tôi lại càng thấy tủi thân.

Tôi nghe vậy cũng nhẹ lòng.

Từ hôm đó, chúng tôi không trở nên thân thiết ngay lập tức, nhưng ít nhất chị không còn dùng những câu nói bóng gió để trách tôi. Có việc gì ở quê, chị báo trước, tôi không về được thì gửi tiền hoặc nhờ người hỗ trợ. Khi tôi về, tôi chủ động làm những việc trong khả năng của mình.

Tôi nhận ra nhiều mâu thuẫn giữa chị em dâu không bắt đầu từ chuyện ghét nhau, mà từ cảm giác một người đang làm nhiều hơn người còn lại. Nhưng nếu cứ đem sự mệt mỏi của mình biến thành lời chì chiết người khác thì chẳng ai thấy nhẹ lòng hơn.

Làm dâu không phải cuộc thi xem ai hy sinh nhiều hơn. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, miễn là biết mình có trách nhiệm đến đâu và cư xử với nhau đủ tôn trọng thì gia đình mới có thể lâu dài.