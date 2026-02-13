Vấn đề thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là cơ cấu trên sẽ do Viktor Zolotov - cựu vệ sĩ của Tổng thống Vladimir Putin đứng đầu, tờ Moscow Times cho biết thông tin này.

Đáng chú ý là mới đây người đứng đầu Điện Kremlin đã ký sắc lệnh về việc thành lập Bộ Chỉ huy chính của Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Văn bản này đã được công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp luật của Liên bang Nga.

Theo sắc lệnh, cơ cấu nói trên sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch thực hiện các biện pháp nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Rosgvardia, quản lý "việc phục vụ và điều động" đối với binh lính, và triển khai các hoạt động tình báo.

Một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tại Khabarovsk.

Như đã nêu trong tài liệu, hoạt động trinh sát sẽ được thực hiện "nhằm mục đích giúp Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao".

Cơ cấu mới sẽ được trao quyền "xây dựng và thực thi chính sách nhà nước" trong các lĩnh vực liên quan.

Tình báo của Rosgvardia sẽ dự báo và đánh giá mối đe dọa quân sự và các xung đột tiềm tàng, cũng như chuẩn bị những đề xuất cho tài liệu quy hoạch chiến lược.

Từ năm ngoái, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, dưới sự lãnh đạo của ông Viktor Zolotov, đã nhận được xe tăng, xe bọc thép và pháo binh, điều này đã biến Rosgvardia thành một đội quân thứ hai trên thực tế.

Đơn vị đặc nhiệm "Sấm sét" thuộc Bộ Nội vụ đã được chuyển đến Rosgvardia này - bổ sung vào các đơn vị SOBR và OMON hiện có.

Tính đến năm 2024, khoảng 370 nghìn người đang phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga. Ông Zolotov còn tuyên bố ý định tăng cường nhân sự để kiểm soát tình hình không chỉ ở Nga mà còn tại các vùng lãnh thổ Ukraine do họ tạm thời kiểm soát.