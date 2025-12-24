VĐV Thái Lan nộp đơn kiện BTC SEA Games khiến dư luận “dậy sóng”

Theo tờ báo Thairath, ngày 23/12, VĐV môn Muay Thái Mongkutpetch Petchprawfar, đã đến văn phòng Ủy ban Olympic Thái Lan để gửi đơn kiện ban tổ chức SEA Games vì cho rằng cô bị xử ép trắng trợn, bên cạnh đó là những khúc mắc về tiền lương.

Cùng đi nộp đơn kiện với Mongkutpetch Petchprawfar còn có "Sia Boat" Nuttadaj Vachirarattanawong (cựu võ sĩ, nhà quảng bá Muay Thái nổi tiếng). Trong khi đó, ông Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, là người đã trực tiếp nhận đơn kiện.

Mongkutpetch Petchprawfar cho rằng cô đã phải chịu những kết quả gian lận tại SEA Games, dẫn đến việc chỉ giành HCB ở hạng cân 45kg nữ (trong khi đó VĐV giành HCV là võ sĩ Philippines).

Mongkutpetch Petchprawfar gửi đơn kiện lên Ủy ban Olympic Thái Lan vì cho rằng cô bị xử ép, mất oan HCV.

"Sia Boat" tiết lộ: “Trước đây, có Kapitan (Capitan Petchyindee Academy), một cựu vô địch ONE Championship, từng thi đấu Muay Thai nghiệp dư, giành đai vô địch thế giới ở Dubai. Vấn đề nảy sinh khi đó là Kapitan giành huy chương vàng nhưng không nhận được tiền thưởng. Trước khi SEA Games 33 chính thức diễn ra, đã có cuộc thảo luận rằng nếu anh ấy giành huy chương vàng, anh ấy sẽ nhận được khoản tiền thưởng 500.000 baht. Nhưng không chỉ riêng anh ấy; những người khác cũng nhận được khoản tiền tương tự. Sau đó Kapitan lại bị cấm dự SEA Games vì anh ấy lên tiếng đòi tiền thưởng.

Về trường hợp của, Mongkutpetch, cô là nhà vô địch RWS, mức lương thông thường vào khoảng 150.000 - 200.000 baht. Nhưng khi gia nhập đội tuyển quốc gia Thái Lan, cô ấy phải trải qua 3 tháng huấn luyện. Ban đầu, họ thông báo cô ấy sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng là 27.000 baht. Tuy nhiên, trong suốt 3 tháng, cô ấy không nhận được đồng nào.

Cuối cùng, trước khi SEA Games bắt đầu, họ chỉ trả cho cô ấy 40% tổng số tiền, sau khi trừ đi chi phí ăn ở. Như vậy, cô ấy chỉ còn lại 9.000 baht mỗi tháng. Như vậy, trong số 27.000 baht cô ấy nhận được trong 3 tháng, họ chỉ trả 40%. Cô ấy chỉ nhận được toàn bộ số tiền một ngày trước trận chung kết.

Và trong suốt cuộc thi, ngay từ vòng bán kết đã có những lời bàn tán về việc vận động viên như Phet Suphan, một ứng cử viên sáng giá, lại thua một cách gây tranh cãi. Sau trận đấu, một huấn luyện viên người Thái Lan trong đội tuyển Malaysia tuyên bố rằng huy chương đã bị dàn xếp để Malaysia giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, tôi không biết vì sao, Philippines lại giành được huy chương vàng. Có lẽ tin tức đã bị lộ ra ngoài hoặc điều gì đó tương tự."

"Sia Boat" tiếp tục khẳng định rằng một số VĐV Thái Lan đã bị xử ép ngay chính trên sân nhà:

“Các vận động viên của chúng ta đã bị gian lận ngay tại quê nhà, nhưng quản lý đội tuyển lại không phản đối, lẽ ra họ nên làm vậy. Chúng ta đáng lẽ phải lên tiếng để bảo vệ các vận động viên. Mọi người đều im lặng, chỉ nói rằng không có chuyện gian lận huy chương. Không có bất kỳ hành động nào được thực hiện cả. Quản lý đội tuyển thậm chí còn không đến gặp các vận động viên; chúng tôi chưa từng gặp họ.

"Theo tôi, đã đến lúc cần có sự thay đổi về cấu trúc. Có nhiều hiệp hội thực sự phát triển vận động viên, nhưng cũng có nhiều hiệp hội chỉ biết hưởng lợi. Điều này đang cản trở sự phát triển của thể thao Thái Lan”.

Hành động của Mongkutpetch Petchprawfar đang gây xôn xao dư luận.

Theo Thairath, việc Mongkutpetch Petchprawfar nộp đơn kiện vài ngày sau SEA Games, đã gây xôn xao dư luận. Phía Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ mời lãnh đạo Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư Thái Lan, đến thảo luận về vấn đề này. Các bên liên quan dự kiến sẽ có một cuộc họp quan trọng vào tuần đầu tiên sau Tết Dương lịch.