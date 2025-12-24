Thắng 9-0, HLV Thái Lan bất ngờ chê đội nhà rồi khen tuyển Việt Nam “rất mạnh”

Tại giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, đội futsal U19 Thái Lan vừa có chiến thắng đậm 9-0 trước Brunei. Đội chủ nhà tạm thời dẫn đầu bảng A trước khi chạm trán đội futsal U19 Việt Nam ở lượt trận thứ hai.

Sau chiến thắng trước Brunei, HLV Boonlert Charoenwong khi trả lời phỏng vấn đã thừa nhận rằng ông không hài lòng với hàng công của đội nhà. Các cầu thủ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và tỷ số đáng lẽ còn phải đậm hơn con số 9-0 rất nhiều.

"Tôi hài lòng với tỷ số, nhưng điều chúng tôi cần cải thiện là những sai lầm trong việc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng tốt. Về phòng ngự, các cầu thủ đã chơi tốt và không để thủng lưới bàn nào. Điều đó rất đáng khen ngợi.

Nhìn chung, mặc dù Brunei đã chuẩn bị tốt, nhưng dựa trên quá trình tập luyện của chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn trong mỗi trận đấu" - HLV Boonlert nói.

Thái Lan tạm dẫn đầu bảng sau chiến thắng ra quân.

HLV Thái Lan thận trọng trước khi gặp Việt Nam.

Ngoài việc nói về đội nhà, HLV Thái Lan cũng tỏ ra thận trọng khi nhắc tới trận gặp Việt Nam:

“Về trận đấu tiếp theo với Việt Nam, họ chắc chắn rất mạnh ở ASEAN, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án thi đấu. Trước đây, khi tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Myanmar, chúng tôi đã hòa với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lối chơi của họ không khác nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có kế hoạch riêng cho trận gặp Việt Nam”.

Trong khi đó Sarawit Sirisawat, người ghi hai bàn trong trận gặp Brunei, cho biết: "Đây là một trận đấu rất thú vị, nhưng khâu dứt điểm chưa đủ tốt. Chúng tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Trong trận đấu này, tất cả các đồng đội của tôi đã chơi tốt cùng nhau. Riêng tôi, ghi được hai bàn, tôi tiếc là không thể lập hat-trick. Tôi đang cố gắng, nhưng chiến thắng của toàn đội là đủ rồi. Về trận đấu tiếp theo với Việt Nam, họ chắc chắn rất mạnh, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua."

Trận tiếp theo giữa Thái Lan gặp Việt Nam sẽ diễn ra tối 25/12.

Giải đấu cấp U19 có 6 đội tham dự. Các đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết. Đội tuyển futsal U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei.

Tiểu Lâm Mộc