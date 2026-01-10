HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương

Tú Tú |

Làng thể thao Việt Nam bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn.

Chiều 10/12, làng thể thao Việt Nam không khỏi bàng hoàng khi hay tin VĐV quần vợt và pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng yêu thể thao không khỏi xót xa, tiếc nuối cho một tài năng còn đang hoạt động rất sôi nổi.

Theo thông tin, Lê Công Tiển bị đột quỵ và qua đời đột ngột, để lại cú sốc lớn cho những người thân quen. Trên mạng xã hội, nhiều VĐV, HLV và người hâm mộ đã đồng loạt đăng tải lời chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát quá bất ngờ này.

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 1.

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời (Ảnh: FBNV)

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam tiễn biệt người đồng đội (Ảnh: FBNV)

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 3.

VĐV tennis Nguyễn Văn Phương tiếc thường VĐV Lê Công Tiễn

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 4.

Tay vợt trẻ Từ Lê Khánh Duy vĩnh biệt VĐV Lê Công Tiễn

Lê Công Tiễn là gương mặt quen thuộc của làng quần vợt Việt Nam, từng thi đấu cho đội Quân đội và được đánh giá là tay vợt có chuyên môn tốt, lối chơi máu lửa, từng sát cánh cùng nhiều vận động viên hàng đầu như Lý Hoàng Nam. Không chỉ dừng lại ở quần vợt, anh còn là một trong những VĐV tích cực tham gia pickleball - bộ môn đang phát triển mạnh tại Việt Nam, ghi dấu ấn ở nhiều giải đấu phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Lê Công Tiễn vẫn hoạt động rất năng nổ khi vừa thi đấu, vừa tham gia huấn luyện, truyền cảm hứng cho nhiều VĐV trẻ. Trên sân đấu, anh được đồng nghiệp nhận xét là người nghiêm túc, hết mình vì thể thao; ngoài đời lại thân thiện, cởi mở và luôn sẵn sàng hỗ trợ đàn em.

Sự ra đi đột ngột của Lê Công Tiễn ở độ tuổi còn khá trẻ khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Nhiều lời chia sẻ xúc động được để lại dưới các bài đăng: "Quá bất ngờ, mới thấy anh còn thi đấu", "Một mất mát lớn cho pickleball và quần vợt Việt Nam", "Yên nghỉ nhé anh"…

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 5.

Người thân, bạn bè đồng loạt đăng bài thương tiếc VĐV Lê Công Tiễn

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 6.

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 7.

VĐV quần vợt - pickleball Lê Công Tiễn đột ngột qua đời, Lý Hoàng Nam cùng dàn sao thể thao bày tỏ tiếc thương- Ảnh 8.

