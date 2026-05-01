VĐV đua xe Việt Nam tử nạn tại 'chảo lửa' Cần Thơ: Cách vạch đích chỉ vài trăm mét, biện pháp an toàn khiến nhiều người ngao ngán

Giải đua xe mô tô sân tròn tranh cúp vô địch quốc gia vừa tổ chức tại sân vận động Cần Thơ ngày 30/4 gây bàng hoàng cho người hâm mộ khi vận động viên Đinh Hoàng Quốc Hiếu không qua khỏi sau khi gặp tai nạn trên đường chạy.

Khoảnh khắc vận động viên gặp nạn tại sân vận động Cần Thơ. Ảnh cắt từ video

Sự cố xảy ra ở vòng chung kết hệ 4 thì 150 cc chuyên nghiệp, sau nhiều vòng bám đuổi quyết liệt cho vị trí trên bục podium, Quốc Hiếu gặp sự cố vào vòng chạy cuối cùng. Khi đó, lốp sau bị mất độ bám đột ngột khiến chiếc xe bật lên và hất văng anh ra khỏi xe. Ngay sau đó anh và chiếc xe của mình bị trượt và va chạm mạnh vào hành lang an toàn của ban tổ chức chuẩn bị.

Lực va chạm mạnh khiến tay đua sinh năm 1997 bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, tay đua này đã không qua khỏi khi vừa bước qua ngày 1/5.

Vị trí tay đua xảy ra va chạm với hành lang an toàn của giải đấu. Ảnh: Sưu tầm

Điều khiến nhiều người bất bình là hệ thống hành lang bảo vệ an toàn trong giải đua quá sơ sài. Hệ thống này chỉ bao gồm một lớp phao hơi dày bên ngoài và các bao chứa trấu đặt bên trong. Trong trường hợp xảy ra sự cố, lớp phao hơi sẽ tiếp xúc đầu tiên với tay đua và phương tiện trước khi dừng hẳn lại do chạm vào lớp bao trấu.

Trên thực tế, lớp phao hơi thường chỉ phát huy tác dụng nếu vận động viên bị va chạm và hất văng trực tiếp vào lớp bảo vệ này. Tuy nhiên, nhiều tình huống tay đua ngã trên đường chạy và bị trượt đến hành lang bảo vệ an toàn, lớp phao này gần như không còn tác dụng do người lái bị trượt vào bên dưới lớp phao, lúc này chỉ còn bao trấu là vật hấp thụ lực.

Giải đua năm nay quy tụ gần 60 tay đua đến từ 28 câu lạc bộ, tranh tài ở 3 hệ thi đấu là phong trào, chuyên nghiệp 4 thì và chuyên nghiệp 2 thì. Đây là hoạt động thường niên tại sân vận động Cần Thơ, địa điểm này đều đặn diễn ra 2 chặng đua vào dịp Tết Nguyên đán và ngày 30/4. Tại Việt Nam, đây là giải đua duy nhất còn sử dụng sân vận động để làm nơi thi đấu và chỉ có duy nhất cua trái. Các giải đua khác hầu hết được tổ chức tại sân đua Đại Nam (TP.HCM).