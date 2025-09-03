Vconnex – Hành trình 13 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Triển lãm Thành tựu Đất nước – niềm tự hào 80 năm

Ngày 2/9/2025, Việt Nam hân hoan kỷ niệm 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Trong bầu không khí trọng đại ấy, Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những thành quả nổi bật của dân tộc trong nhiều lĩnh vực – từ kinh tế, văn hóa, ngoại giao đến khoa học – công nghệ.

Triển lãm là dịp để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bức tranh thành tựu rực rỡ đó, Vconnex tự hào góp mặt tại Khu Tương Lai (Bộ Khoa học & Công nghệ), mang đến các sản phẩm công nghệ số chiến lược Make in Vietnam, minh chứng cho hành trình 13 năm gắn bó cùng sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng ghé thăm khu trưng bày Vconnex ngày 28/8/2025.

Vconnex - Hành trình làm chủ công nghệ từ phần cứng đến phần mềm

Thành lập năm 2012, Vconnex xuất phát từ khát vọng xây dựng một doanh nghiệp công nghệ thuần Việt, nơi sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Khi khái niệm nhà thông minh còn xa lạ, Vconnex đã kiên định chọn con đường khó: tự nghiên cứu, tự thiết kế, tự sản xuất, thay vì phụ thuộc vào giải pháp ngoại nhập.

Sau 13 năm, Vconnex đã vươn lên thành doanh nghiệp làm chủ 100% công nghệ, từ nền tảng IoT Platform chuẩn quốc tế OneM2M, phần mềm điều khiển, thuật toán trí tuệ nhân tạo đến thiết kế bo mạch, chế tạo phần cứng và sản xuất thiết bị.

Vconnex đã định hình một hệ sinh thái công nghệ Make in Vietnam - đóng góp thiết thực vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển xã hội bền vững.

Các sản phẩm chiến lược như Camera AI, Camera Indoor, Camera Outdoor, AI Camera Hub V2 là minh chứng rõ nét. Toàn bộ phần mềm, thuật toán xử lý hình ảnh, hệ thống điều khiển và phần cứng đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam trực tiếp phát triển. Điều này giúp Vconnex kiểm soát toàn diện về chất lượng, bảo mật dữ liệu và tối ưu chi phí, đồng thời mang đến sản phẩm đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang đậm dấu ấn trí tuệ Việt.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, Vconnex đã định hình một hệ sinh thái công nghệ Make in Vietnam – từ thiết bị gia đình đến giải pháp xã hội như quản lý tòa nhà, giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh, an ninh cộng đồng. Đây là những đóng góp thiết thực vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển xã hội bền vững.

Vconnex - Hành trình vươn tầm quốc tế với trí tuệ kỹ sư Việt Nam

Từ nền tảng công nghệ tự chủ, Vconnex đã khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. 10.000 Camera AI đã được xuất khẩu sang EU (Na Uy) – minh chứng rằng sản phẩm Việt đủ tiêu chuẩn chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Vconnex hợp tác xuất khẩu 10.000 hệ thống Camera "Make in Vietnam", VMS và IoT Platform sang thị trường Châu Âu.

Song song, Vconnex đã triển khai IoT Platform trên Amazon Web Services (AWS), đưa nền tảng công nghệ Việt đến gần hơn với hàng triệu người dùng quốc tế. Các dự án camera AI và smarthome của Vconnex hiện diện tại Lào, Indonesia, Thái Lan, Đức, Na Uy và Việt Nam, thể hiện khát vọng hội nhập sâu rộng của trí tuệ Việt.

Uy tín ấy còn được củng cố khi Vconnex trở thành đối tác chiến lược của các hãng chip lớn như Qualcomm, Mediatek, Infineon – những tập đoàn nắm giữ công nghệ lõi toàn cầu. Đây là sự ghi nhận cho năng lực làm chủ công nghệ 100% từ Việt Nam, đủ sức sánh vai với các tên tuổi quốc tế.

Trong suốt chặng đường ấy, Vconnex đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín như:

- 2021 - 2022: Đạt giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) cho nhiều hạng mục.

- 2021 - 2022: Đạt giải Doanh nghiệp làm chủ nền tảng số tại Make inVietnam 2021 - Giải thưởng công nghệ danh giá của Chính phủ Việt Nam

- 2022 - 2023: Đạt giải Nền tảng Nhà thông minh Việt xuất sắc nhất Tech Awards và Top 5 Camera xuất sắc nhất.

- 2022 - 2024: Đạt giải Top 1 Hàng Việt Nam được người dùng yêu thích nhất

- 2022 - 2025: Đạt giải Sao Khuê 4 năm liên tiếp với nhiều hạng mục: Nền tảng nhà thông minh xuất sắc, thiết bị nhà thông minh xuất sắc nhất,...

4 năm liên tiếp vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê - Vconnex khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Việt Nam.

Mỗi giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng trí tuệ Việt có thể làm chủ công nghệ ở chuẩn mực cao nhất.

13 năm qua, Vconnex đã đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, từ những ngày đầu tiên của chuyển đổi số đến khi công nghệ Việt vươn mình ra thế giới. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự hiện diện tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 là lời khẳng định mạnh mẽ:

Vconnex – 13 năm đồng hành cùng đất nước, tự hào làm chủ 100% công nghệ từ phần cứng đến phần mềm, khẳng định trí tuệ Việt trong kỷ nguyên số.