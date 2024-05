Vbiz ồn ào chuyện một mỹ nhân không dự đám cưới tri kỷ vì né sao hạng A từng có "thâm thù"

Mới gần nửa tháng đầu năm 2024 mà showbiz Việt tưng bừng cưới hỏi "ê hề". Trong các đám cưới nghệ sĩ, cô dâu chú rể được quan tâm 10 phần thì dàn khách mời cũng được chú ý 9 phần. Cách đây không lâu, có một "chị đại" hạng A tổ chức tiệc cưới ấm cúng ở một khách sạn cực "chanh sả".

Đáng nói, khi cô dâu công bố tin cưới thì một mỹ nhân đình đám (tạm gọi là B) được gọi tên chắc "slot" trong dàn khách mời vì cả hai đã là tri kỷ, gắn bó "chị chị em em" từ nhiều năm. Do mỹ nhân B này đã lui về hậu trường, ít tham dự sự kiện nên cư dân mạng cũng "chấm hóng" màn cô lên đồ đi ăn cưới.

Thế nhưng, ngược lại với dự đoán của nhiều người, khi đó cô B thông báo không dự mà cũng chẳng tiết lộ lý do. Thời điểm diễn ra hôn lễ này, cô B vẫn check in ở TP.HCM nên khiến nhiều người càng thêm hoang mang, tò mò.

Đến mới đây, cư dân mạng hóng được một trong những lý do khiến cô B không đến dự ngày trọng đại của "tỷ muội" thân thiết là do tránh đụng mặt một ngôi sao hạng A khác (tạm gọi là cô C). Thế nhưng tréo ngoe là cả cô B và cô C đều là bạn thân của cô dâu, thật khó để chọn mời ai bỏ ai.

Nguồn cơn của mối quan hệ không nhìn mặt này là cách đây tầm 1 thập kỷ, cô B và cô C có "thâm cung tình sử" yêu chung một người (nay đã là người yêu cũ của cả hai), nhiều năm qua luôn né nhau, có cô B thì không có cô C và ngược lại. Không chỉ riêng chuyện đi đám cưới mà cô B còn quyết "nước sông không phạm nước giếng" với cô C trong công việc. Cô B này từng nổi giận đùng đùng, "giận tím người" tuyên bố không được mời cô C hợp tác trong bất kỳ "job" nào liên quan đến mình.

Sau tất cả, hôn lễ này cũng diễn ra trọn vẹn, cô C đi dự, cô B ở nhà!

Ngày cưới cả đời chỉ một lần, bạn thân vắng mặt thì cũng hơi buồn đấy nhưng nghĩ lại việc cô B chọn không tham gia có khi lại hay. Hiện tại, cô B và cô C đều đã có cuộc sống đáng mơ ước nên việc không "đụng chạm" nhau để tránh bị nhắc lại những thị phi trong quá khứ cũng là một nước đi đúng cho cả 2 cô lẫn cô dâu chú rể. Bởi lẽ nếu cô B và C cùng xuất hiện sẽ gây dậy sóng, có khi cô dâu từ nữ chính bỗng chốc trở thành chỉ là một vai phụ mờ nhạt mà thôi!