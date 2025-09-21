Vbiz mới có 1 cặp đôi visual chấn động: Nhà gái là Hoa hậu đẹp mê tơi, nhà trai đố tìm nổi góc chết

Ngày 21/9/2025, dự án phim điện ảnh Thơ Tình Gởi Ma Sơ đã chính thức khai máy, mở màn cho một hành trình mới đầy hứa hẹn trên thị trường phim Việt. Sự kiện khai máy được tổ chức trong không khí náo nhiệt với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng và được yêu mến như Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ...

Bộ phim do đạo diễn Lê Thiện Viễn bắt tay cùng nhà sản xuất Lý Minh Thắng thực hiện, đánh dấu một lần hợp tác được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ.

Tuy nhiên, trong ngày khai máy, hai gương mặt đình đám là Hứa Vĩ Văn và Thanh Hằng đã không thể góp mặt do vướng lịch trình riêng. Dù vậy, sự vắng mặt này không làm giảm bớt sức nóng của đoàn làm phim. Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên từ buổi bấm máy được hé lộ, hàng loạt clip đã viral trên TikTok và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Đặc biệt sự xuất hiện của Thiên Ân và "anh cảnh vệ siêu hot" Thanh Sơn khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên, mong chờ vào một tổ hợp visual bùng nổ của dự án.

Lấy bối cảnh vùng quê duyên hải miền Trung, Thơ Tình Gởi Ma Sơ theo đuổi thể loại tình cảm - hài hước, hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào phòng vé. Bộ phim kể về chuyện tình thơ mộng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu lắng xoay quanh cô ca viên trong ca đoàn nhà thờ. Qua đó, tác phẩm không chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn gợi mở nhiều cung bậc cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của tình người và sự gắn kết trong những cộng đồng nhỏ nơi miền biển.

Đặc biệt, ekip đã lựa chọn ba địa điểm ghi hình chính là Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận - những vùng đất nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hữu tình. Việc khai thác bối cảnh mới mẻ này không chỉ mang đến những thước phim lãng mạn, đậm chất điện ảnh mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của miền Trung đến với đông đảo công chúng. Theo kế hoạch, bộ phim sẽ được quay trong khoảng 30 ngày để đảm bảo chất lượng hình ảnh chỉn chu và giàu cảm xúc.

Dàn diễn viên 2 thế hệ

Trong ngày khai máy, các diễn viên cũng bày tỏ sự háo hức và kỳ vọng dành cho dự án. Đoàn Thiên Ân cho biết: “Đã một năm kể từ khi tôi hoàn thành dự án Nụ Hôn Bạc Tỷ, và suốt thời gian qua, tôi luôn chờ đợi một vai diễn đủ khác biệt để thử thách bản thân. Khi nhận lời với Thơ Tình Gởi Ma Sơ, tôi hồi hộp đến mức khó ngủ trước ngày khai máy. Nhân vật lần này mang cùng tên với tôi - Thiên Ân và có rất nhiều điểm chạm khiến tôi đồng cảm. Tôi đặt để nhiều tâm tư tình cảm và hy vọng khán giả sẽ đón nhận một hình ảnh mới mẻ của tôi trên màn ảnh rộng.”

Trong khi đó, Thanh Sơn cũng chia sẻ niềm hứng khởi: “Tôi bị ấn tượng ngay từ cái tên Thơ Tình Gởi Ma Sơ, vừa có sự lãng mạn, vừa khác biệt so với những bộ phim tôi từng tham gia. Đã lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác yêu thích một dự án lãng mạn đến thế. Hy vọng bộ phim sẽ không chỉ chạm đến những khán giả đang yêu, mà còn mang lại niềm tin và sự đồng cảm cho bất kỳ ai từng đi qua những rung động đầu đời.”

Thanh Sơn đang là cái tên rất hot những ngày này

Với sự quy tụ của dàn diễn viên đa dạng từ gương mặt gạo cội đến lớp trẻ giàu sức hút, cùng sự góp mặt của ekip giàu kinh nghiệm, Thơ Tình Gởi Ma Sơ được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng trong dòng phim tình cảm Việt.