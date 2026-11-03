HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vbiz có nữ Đại úy là MC của Truyền hình Công an nhân dân, đẹp như Hoa hậu nhưng đời tư cực kín tiếng

Mộng Du
|

Người đâu vừa đẹp vừa giỏi thế này.

Nữ diễn viên Lê Minh Hương sinh năm 1985, từng theo học khoa Đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù xuất phát điểm không phải từ trường lớp diễn xuất nhưng cô sớm bén duyên với màn ảnh và được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh phần 1 (2006). Bộ phim bấy giờ nhanh chóng được nhiều khán giả trẻ yêu thích, hình ảnh cô nữ sinh Vàng Anh hồn nhiên, trong sáng cũng giúp Minh Hương ghi dấu ấn ở tuổi đôi mươi.

Vai Vàng Anh trong Nhật Ký Vàng Anh đưa Minh Hương đến gần hơn với khán giả

Sau đó, Minh Hương tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Tình Yêu Không Hẹn Trước, Lời Ru Mùa Đông, 11 Tháng 5 Ngày... Đặc biệt, vai Hoài "xù" trong Zippo, Mù Tạt Và Em tiếp tục giúp cô tạo được thiện cảm với khán giả, cũng như đem về giải Cánh diều vàng 2017 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Zippo, Mù Tạt Và Em

Khi đang có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực phim truyền hình, Minh Hương lại lựa chọn "ở ẩn" trên màn ảnh để rẽ hướng sang một công việc tưởng chừng không liên quan đến nghệ thuật. Cô trở thành MC, biên tập viên tại Truyền hình Công an nhân dân - An Ninh TV. Năm 2018, nữ diễn viên chính thức vào ngành công an. Đến tháng 6/2024, cô được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy ở tuổi 39. Trước đó vào năm 2023, nữ diễn viên cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ phim đề tài hình sự Đội Điều Tra Số 7.

Hiện tại, Minh Hương đảm nhiệm công việc dẫn chương trình, biên tập các nội dung trên ANTV. Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nữ MC từng theo học lớp đào tạo dẫn chương trình, đồng thời tiếp tục nâng cao kiến thức với chương trình thạc sĩ Quản lý Báo chí và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với nữ Đại úy, được khoác lên mình bộ quân phục và làm việc trong môi trường chính quy của lực lượng Công an nhân dân là niềm tự hào đặc biệt.

Minh Hương trong Đội Điều Tra Số 7

Minh Hương khoe quân hàm Đại úy

Cô còn là là một MC, biên tập viên  tại kênh An Ninh TV của Truyền hình Công an nhân dân

Bên cạnh sự nghiệp phát triển, ngoại hình của Minh Hương cũng là điều khiến khán giả chú ý. Từng được yêu mến với hình ảnh Vàng Anh dịu dàng, nữ diễn viên hiện vẫn giữ được nét mặn mà, rạng rỡ, vóc dáng cân đối không kém các Hoa hậu dù đã bước sang tuổi 41.

Về đời tư, Minh Hương khá kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện gia đình, chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc giản dị bên chồng là kiến trúc sư và hai con. Ngoài công việc tại chính, người đẹp cũng kinh doanh và dành thời gian chăm sóc tổ ấm, nấu ăn, cắm hoa, trang trí nhà cửa và đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường ngày.

Sắc vóc của Minh Hương ở tuổi ngoài 40

Nói là Hoa hậu cũng tin

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

Tags

Minh Hương

Truyền hình Công an Nhân dân

đại úy

Nhật ký Vàng Anh

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại