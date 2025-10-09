Vbiz có cặp đôi mới nghi "phim giả tình thật": Ôm ấp nhau tình tứ, chỉ thiếu nước công khai?

Thời gian vừa qua, hàng loạt bộ phim chiếu rạp của Việt Nam trình làng và nhận được đánh giá tích cực từ khán giả, trong đó phải kể tới Tử chiến trên không. Bộ phim có dàn diễn viên chính chất lượng gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần, Bảo Định, Ma Ran Đô, Trâm Anh, Xuân Phúc.

Trên nền tảng TikTok, cư dân mạng mới đây rần rần xôn xao trước khoảnh khắc có sự xuất hiện của ngọc nữ màn ảnh Việt Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng. Trong clip, cả hai bị tóm cử chỉ thân mật giữa nơi đông người. Nam diễn viên có hành động vòng tay ôm tình tứ mỹ nhân sinh năm 1999.

Cả hai còn trò chuyện thân thiết và vui vẻ với nhau. Khi nhìn thấy ống kính máy quay đang hướng về mình, Kaity Nguyễn thể hiện sự bất ngờ và còn nhăn mặt lấy tay để che chắn. Trong phim Tử chiến trên không, cả hai đảm nhận vai vợ chồng, Kaity Nguyễn là tiếp viên hàng không và Trần Ngọc Vàng là cơ phó. Từ những khoảnh khắc tình bể bình, cư dân mạng liền rầm rộ nghi vấn cặp đôi "phim giả tình thật".

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng bị tóm khoảnh khắc tương tác thân thiết bên nhau

Nam diễn viên có những hành động thân thiết, vòng tay qua ôm ngọc nữ màn ảnh Việt

Người hâm mộ đang nhiệt tình “đẩy thuyền” cho cặp đôi này

Đây không phải lần đầu tiên Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng vướng nghi vấn hẹn hò. Trong buổi ra mắt phim Yêu Nhầm Bạn Thân diễn ra vào tháng 1 vừa qua, Trần Ngọc Vàng đã gây sốc khi có màn khoá môi đắm đuối với cô giữa nơi đông người.

Nhận xét về bạn diễn Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng từng dành nhiều lời có cánh: "Kaity nhỏ tuổi, nhỏ người nhưng lại có nội lực rất lớn. Em xinh đẹp, diễn giỏi. Không những vậy, em còn "kiêm" luôn vai trò giám đốc sáng tạo của bộ phim. Dù nổi bật song Kaity vẫn rất dễ thương, chân thành, luôn hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình đóng phim".

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng dính nghi vấn tình cảm từ khi tham gia bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân

Cặp đôi từng gây sốc khi có màn khóa môi tại buổi ra mắt phim đầu năm 2025

Kaity Nguyễn vốn được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”. Cô được biết tới qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Em chưa 18, Gái già lắm chiêu, Tiệc trăng máu... Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện tình cảm:

"Tôi đã 26 tuổi rồi, nếu nói Kaity Nguyễn không có tình yêu thì là nói xạo. Chắc chắn là khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là trải nghiệm rất cần thiết cho diễn viên, để mình có chiều sâu hơn trong các vai diễn. Tôi rất may mắn khi những người đồng hành luôn hiểu cho công việc của mình. Vì họ hiểu, cảm thông nên tôi mới cống hiến được 100% cho điện ảnh Việt Nam".

Kaity Nguyễn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên tài năng của showbiz Việt

Trần Ngọc Vàng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng giành ngôi quán quân Gương mặt Điện Ảnh 2020, góp mặt trong: Chồng người ta, Người cần quên phải nhớ, Giấc mơ của mẹ…

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Từ lúc thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh, tôi chưa bao giờ hối hận khi theo nghề này. Thực ra, tôi cũng từng thất bại, cũng từng có phim không thành công nhưng tôi không cho phép mình buồn lâu. Tôi là người lạc quan, nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực.

Tôi luôn nhìn vào những người thành công để cố gắng. Tôi thần tượng anh Thái Hòa, mong một ngày mình cũng diễn được đa dạng vai như anh. Tôi vẫn miệt mài đi cast để tìm cơ hội. Hầu như chưa có dự án nào tôi được đạo diễn mời thẳng cả, tuy nhiên, tôi không lấy làm buồn về điều đó. Tôi tin rằng, cứ lạc quan và nỗ lực, mình sẽ hái được quả ngọt".