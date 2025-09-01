Vbiz có 1 sao nam cực đắt show dịp Đại lễ 2/9: Được gọi là "máy hát", phủ sóng các chương trình chính luận

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam đón chào màn đổ bộ của các mô hình concert quốc gia, với mục tiêu hưởng ứng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Vì thế, không ít ngôi sao ca nhạc trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu này, và một trong số đó không thể không nhắc đến Tùng Dương.

Tùng Dương vốn dĩ không phải là một nghệ sĩ thuần mainstream, lượng khán giả không dàn trải rộng như những tên tuổi trẻ trung khác. Dòng nhạc sở trường cũng mang tính hàn lâm, khá kén người nghe so với gu số đông. Nhưng cũng chính vì thế, cộng hưởng với địa vị cao trong giới và giọng hát chuẩn Divo, Tùng Dương đang vô cùng “đắt show” tại các chương trình nghệ thuật chính luận.

Mở đầu chuỗi ngày “chạy job” đợt này là sự xuất hiện của nam Divo trên sân khấu Tổ Quốc Trong Tim. Anh trình diễn nhiều sáng tác mang đậm màu sắc cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước nồng nàn. Khoảnh khắc nam ca sĩ hát vang rền với bản phối mới Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trước 50 nghìn khán giả đã trở thành dấu ấn khó quên.

Ngày 14/8, Tùng Dương tung ra MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai, đánh dấu màn comeback ấn tượng hậu cú ăn đôi Tái Sinh và Khát Vọng Tuổi Trẻ đầu năm nay. Lần đầu bắt tay với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung, ca khúc đã chạm đến trái tim của những người dân Việt Nam qua chất nhạc EDM dồn dập, sôi động.

Tùng Dương tiếp tục có mặt tại chương trình văn nghệ Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội lần thứ nhất hôm 16/8. Ngay sáng hôm sau, anh vinh dự được cất tiếng hát tự hào tại chương trình nghệ thuật 80 Năm - Vinh Quang Công An Nhân Dân Việt Nam nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nam ca sĩ khép lại một ngày bận rộn qua phần thể hiện trong concert Mãi Là Người Việt Nam.

Ngôi sao sinh năm 1983 còn cho ra MV lyrics cho ca khúc Tình Yêu Đất Nước vào ngày 19/8, kết hợp với “cô giáo” Dương Hoàng Yến. Sang ngày hôm sau (tức 20/8), vào 8h sáng, Tùng Dương đã có mặt để giao lưu cùng thầy trò trường THCS và THPT Nguyễn Siêu trên sân khấu chương trình Dưới Bóng Cờ Tổ Quốc. MV Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình được “thả xích” vào ngày 25/8 đánh dấu sản phẩm âm nhạc thứ 3 của giọng ca Con Cò trong riêng tháng 8. Tính đến thời điểm hiện tại, nhạc phẩm ca ngợi đất nước đã thu về hơn 2,2 triệu view, dần dần leo cao Top Trending - lần lượt ở vị trí thứ 4 và thứ 6 ở bảng chung và mục âm nhạc.

Ngày 27/8, Tùng Dương cùng Võ Hạ Trâm hát mừng 80 năm thành lập Bộ Nội vụ tại chương trình Tổ Quốc - Niềm Tin - Hạnh Phúc. Sang ngày 28/8, nam Divo hội ngộ Dương Hoàng Yến tại buổi khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước. Trước thềm Đại lễ cận kề, Tùng Dương sẽ “nổ job” liên tục với liveshow Tôi Yêu Việt Nam (31/8), Concert Quốc Gia: 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc (1/8), Lễ diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước (sáng 2/9) và đêm nhạc Điều Còn Mãi (chiều 2/9).

Có thể nói, độ hot có thể không bằng thế hệ đàn em Vpop nhưng cái tên thương hiệu Tùng Dương vẫn luôn có sức hút riêng, là bảo chứng cho sự thành công của những đêm nhạc nghệ thuật chính luận. Dù là nam Divo hiếm hoi của nền âm nhạc - nghệ thuật nước nhà nhưng Tùng Dương lại có mức cát-xê gây bất ngờ. Theo một số nguồn tin, anh chàng từng nhận được mức thù lao dao động từ 60 - 100 triệu đồng vào đầu những năm 2010.

Tuy nhiên, dựa trên tính thời điểm, con số này chắc chắn đã có sự thay đổi nhất định. Nam ca sĩ ít khi lên tiếng về khoản tiền nhận được sau 1 đêm diễn nên tất cả vẫn là bí ẩn còn bỏ ngỏ. Được biết, anh là một trong số ít ca sĩ chỉ kiếm tiền nhờ việc đi hát, không kinh doanh hay làm thêm công việc khác nhưng vẫn sở hữu được cơ ngơi lớn gồm biệt thự, xe sang. Năm ngoái, Tùng Dương gây xôn xao khi tậu cho mình một chiếc xế sang, có giá trị lên đến 3 tỷ đồng.

Căn nhà nam ca sĩ đang sống cùng với gia đình là một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Căn nhà khá rộng rãi có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và đặc biệt có phòng trưng bày CD và sách. Không gian được anh thiết kế theo phong cách tao nhã, vừa cổ điển vừa hiện đại. Điểm nhấn của căn nhà chính là không gian trưng bày CD và sách. Trong nhà nam ca sĩ có chiếc kệ to đựng đầy sách và CD với con số lên tới hơn 6000 chiếc. Chiếc kệ này đầy ý nghĩa và quan trọng với anh vì nó đã đi theo anh từ lúc anh còn sống ở căn hộ nhỏ trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm.