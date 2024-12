Vbiz 2024: Loạt sao Việt vướng vòng lao lý, sau Ngọc Trinh có 2 người đối mặt với án tù

Năm 2024, showbiz Việt chứng kiến những vụ việc đáng tiếc liên quan đến việc một số nghệ sĩ bị bắt, truy tố do vi phạm pháp luật. Không chỉ phải trả giá bằng những hình phạt, loạt sao Việt này còn đánh mất sự nghiệp, hình tượng trước công chúng vì những hành vi sai trái.

Ngọc Trinh bị tuyên án vì gây rối trật tự công cộng

Đầu tháng 2/2024, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn, thực hiện các động tác nguy hiểm và phát tán video hành vi vi phạm pháp luật lên các nền tảng mạng xã hội.

Tại phiên tòa, Ngọc Trinh bật khóc khi khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đây là hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, đe dọa an toàn tới tính mạng của người khác. Tuy nhiên, Ngọc Trinh cho biết bản thân không cố tình phạm tội. Nữ người mẫu cũng thể hiện thái độ ăn năn hối cải.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Ngọc Trinh không thuộc phạm tội có tổ chức, cô cũng có thái độ hối cải và tham gia nhiều công tác thiện nguyện nên không cần thiết phải tiếp tục cách ly khỏi xã hội. Tòa tuyên phạt Ngọc Trinh 1 năm tù, cho hưởng án treo. Nữ người mẫu được trả tự do sau 3 tháng tạm giam.

Sau khi trở về, Ngọc Trinh sống khép kín hơn. Nữ người mẫu không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống xa hoa hay những trò "chơi trội", câu kéo sự chú ý trên mạng xã hội như trước. Cô cho biết, bản thân mất một thời gian để cân bằng và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Khán giả có thể thấy sự thay đổi rõ rệt ở Ngọc Trinh khi cô ăn mặc kín đáo hơn, chăm chỉ livestream bán hàng, ăn nói có chừng mực.

Người đẹp chia sẻ: "Tôi trưởng thành, điềm đạm hơn, không còn bốc đồng hay ngông như xưa. Ai xảy ra biến cố đều rút ra bài học nhất định. Tôi biết trân trọng những gì thiết thực nhất với cuộc sống của mình, không còn se sua bề ngoài. Tôi quan trọng đời sống tinh thần và những gì bên trong hơn là khoe ra cho mọi người thấy. Tôi nghĩ mọi người cũng sẽ thấy được điều đó".

Chi Dân - An Tây có thể đối mặt hình phạt 12 năm tù

Tháng 11/2024, cộng đồng mạng sốc trước thông tin ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt do liên quan tới ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố Chi Dân về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, An Tây cũng tương tự và có thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Chi Dân thừa nhận và xin lỗi vì hành vi vi phạm pháp luật. An Tây cũng thể hiện sự suy sụp, bật khóc nói: "Em đã biết lỗi sai của mình. Em có lời khuyên cho các bạn trẻ và các bạn làm nghệ thuật là không bao giờ thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần".

Trước lần bị bắt tạm giam này, Chi Dân từng vướng nghi vấn liên quan đến chất cấm. Năm 2023, nam ca sĩ đã bật khóc trên livestream, xin lỗi và mong khán giả cho mình cơ hội trở lại, hứa sẽ làm nghệ thuật nghiêm túc.

Sự việc của Chi Dân và An Tây không chỉ gây xôn xao dư luận, mà cả những người thân của họ cũng chịu nhiều hệ lụy. Em trai ruột của An Tây và gia đình nữ người mẫu vấp phải không ít bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Theo quy định, mức phạt cơ bản của tội tổ chức sử dụng ma túy là 2-7 năm và tội tàng trữ trái phép chất ma túy là 1-5 năm tù. Như vậy, khung hình phạt mà Chi Dân và An Tây phải nhận có thể lên đến 12 năm tù.