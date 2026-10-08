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Vay tiền không trả còn mua súng bắn chủ nợ 3 phát đạn

Văn Quân
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Bị đòi nợ, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang trong người. Khi gặp chủ nợ, Tuấn đã bắn liên tiếp 3 phát đạn khiến chủ nợ bị thương.

Ngày 8/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2000, ngụ tại khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng".

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Trước đó, Tuấn có vay mượn của anh Trần Khắc Nguyên (sinh năm 1992, ngụ phường Trảng Bom) với số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Sáng ngày 29/8/2025, khi đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom), Tuấn phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau. Bất ngờ, Tuấn rút súng giấu trong túi đeo trước ngực và quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh Nguyên, khiến nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4%. Ngày 13/3/2026 anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn và sau đó bị Công an phường Trảng Bom đã bắt giữ. Làm việc với cơ quan công an Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp về vay mượn dân sự cần giải quyết theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tàng trữ, mua bán vũ khí, cần báo ngay cho Công an địa phương qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn.

Tags

Hoàng Anh Tuấn

Đồng Nai

cố ý gây thương tích

súng bắn đạn cao su

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