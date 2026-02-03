Vay tiền “đu đỉnh” vàng, người đàn ông ở Hà Nội lỗ nặng, vợ chồng cãi nhau suốt ngày

Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Lê Xuân (ở Long Biên, Hà Nội) kể, theo kinh nghiệm nhiều năm, anh thấy giá vàng thường tăng mạnh dịp Vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng) hàng năm.

Vừa qua, thấy giá vàng tăng liên tục, anh Xuân nghĩ nếu không mua thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nên đã vay tiền để mua vàng với mức giá 185 triệu đồng/lượng. Hôm sau, thấy giá vàng tiếp tục tăng lên mức gần 190 triệu đồng/lượng, người đàn ông lại vay thêm để mua tiếp. Anh Xuân dự định chờ qua Tết Nguyên đán sẽ chốt lời, nhưng không ngờ chỉ 2 ngày sau, giá vàng đã giảm sâu.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh sau khi lập đỉnh khiến nhiều người "đu đỉnh" lỗ đậm.

Tính ra, mỗi lượng vàng, anh Xuân lỗ tới gần 20 triệu đồng, ngoài ra còn phải chịu thêm tiền lãi vay. Người đàn ông ngậm ngùi kể, đây là bài học quá đắt với anh. Từ khi giá vàng lao dốc, vợ chồng anh ngày nào cũng căng thẳng, cãi nhau vì quyết định đầu tư vàng.

Không chỉ vàng, người mua bạc thỏi ở đỉnh cũng trong tâm trạng bối rối. Mấy ngày nay, chị Trần Thị Nhung (ở Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ngồi không yên vì bạc cất trong két của chị đã “bốc hơi” 37 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, ai lỡ mua bạc giá lúc đỉnh cũng "đứng ngồi không yên". (Ảnh: Tiền Phong)

Báo VietNamNet thông tin, trước đó thấy bạc tăng giá, được nhiều người chọn làm tài sản trú ẩn nên chị Nhung cùng bạn đi mua 5 lượng. Mua xong, bạc vào đà tăng mạnh, hôm 28/1, chị Nhung “tất tay” tiền trong tài khoản để đem đi mua 3kg bạc thỏi với giá 120 triệu đồng/kg vì sợ lỡ mất cơ hội.

Hôm sau, chị Nhung vỡ òa khi thấy giá bạc tăng lên 126 triệu đồng/kg. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi giá bạc tuột dốc không phanh ngay sau đó. Với 3kg bạc, sau ít ngày đầu tư, chị Nhung hiện đang lỗ khoảng 111 triệu đồng.

Sáng 3/2, người dân xếp hàng giao dịch vàng vẫn rất đông. (Ảnh: Như Hoàn)

Trao đổi trên báo VTC News, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng trong nước đang bị chi phối mạnh mẽ bởi giá thế giới. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, theo ông Hiếu việc mua vàng còn là thói quen tích trữ của người dân. Người Việt có tâm lý ưa chuộng vàng từ rất lâu đời và hiện chưa thể thay thế. Chính sự "ưa chuộng" này dễ biến thành con dao hai lưỡi khi thị trường biến động mạnh.

Vị chuyên gia cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng khi mua vàng, không được mua đuổi khi giá liên tục tăng cao và càng không mua theo tâm lý đám đông.

Ngày 3/2, giá vàng quay đầu tăng nhẹ. Tại các cửa hàng vàng lớn trên phố Cầu Giấy, Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng người xếp hàng giao dịch vẫn rất đông. Trong khi đó, theo ghi nhận của báo Dân Việt, tại cửa hàng bạc Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, cũng có nhiều người dân xếp hàng dài chờ mua bạc.

Chiều 3/2, giá vàng tiếp tục tăng nhẹ. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức: 17.200.000 - 17.500.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Doji thấp hơn một chút, hiện ở mức: 17.150.000 - 17.450.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng SJC cũng đang ở mức 172.000.000 - 175.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc cũng tăng nhẹ, tại Phú Quý hiện niêm yết: 86,5 - 89,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); Giá bạc thỏi tại Ancarat hiện ở mức: 85,9 - 88,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).