Vay ráp đối tượng nghiện hành nghề cuối năm tại chợ đầu mối

Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tổ công tác Công an phường Tam Bình phối hợp với Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức tổ chức nhiều đợt truy quét tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (gọi tắt là chợ đầu mối, thuộc địa bàn phường Tam Bình).

Tổ công tác Công an phường Tam Bình tổ chức truy quét tội phạm tại chợ đầu mối

Qua trinh sát địa bàn, thời gian gần đây, Công an phường Tam Bình phát hiện nhiều đối tượng "hành nghề" trên các tuyến đường Tỉnh Lộ 43, Gò Dưa, Quốc lộ 1, khu vực chợ đầu mối… Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma tuý sử dụng. Nguy hiểm hơn, 1 số đối tượng còn có hành vi tàng trữ ma tuý để bán lại kiếm lời.

Hai đối tượng tràng trữ ma tuý bị bắt tại chợ đầu mối vào rạng sáng ngày 4-2

Trước tình hình phức tạp trên, lực lượng Công an phường Tam Bình phối hợp với Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức ngày đêm mật phục và nắm tình hình để lên kế hoạch triệt phá.

Khoảng 0 giờ ngày 3-2, tổ công tác bất ngờ vây ráp khu vực chợ đầu mối khống chế đối tượng Hồ Chí Nguyện (SN 1995, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cùng thời điểm, 1 tổ công tác khác kiểm tra khách sạn trong khu chợ, bắt quả tang 1 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Một đôi nam nữ khác cũng thừa nhận hành vi mua bán dâm.

Khoảng 1 giờ ngày 4-2, tổ công tác bắt thêm 3 đối tượng đang sử dụng ma tuý trong chợ đầu mối.

Khoảng 1 giờ 45 phút, lực lượng công an vây ráp, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đời (SN 1993, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) đang đem ma tuý đi bán tại gầm cầu vượt Gò Dưa.

Đến sáng, tổ công tác kiểm tra, xử lý 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền trên đường số 10, phường Tam Bình, TP Thủ Đức.

Theo lãnh đạo Công an phường Tam Bình, thời gian qua đã phối hợp với Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức triệt phá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Ngoài triển khai lực lượng thường xuyên tuần tra xuyên đêm thì việc lắp đặt hệ thống camera giám sát khắp các tuyến đường đã đem lại hiệu quả khi tội phạm được kéo giảm rõ rệt trong mấy tháng qua.

Trong 2 ngày ra quân, Công an phường Tam Bình đã thu gom hơn 30 đối tượng nghi vấn, trong đó có nhiều đối tượng phạm tội được bàn giao cho Công an TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.