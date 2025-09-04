HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh

Đ.Nghĩa |

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu.

Ngày 4-9, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (SN 1996, ngụ tại khu phố 1, phường Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 
Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã đặc biệt Phan Gia Ánh bị bắt giữ tại TP HCM. Ảnh: Trần Khôi

Theo tài liệu điều tra, Phan Gia Ánh là đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu. 

Nhóm tội phạm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. 

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Gia Ánh. 

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, thu thập thông tin, lần theo dấu vết đối tượng nhằm bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bằng sự quyết tâm và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM. 

Tổ công tác đã triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công đối tượng Phan Gia Ánh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại