Qua công tác nắm tình hình, xác minh và phối hợp với Công an các đơn vị, Công an xã phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tha, sinh năm 1958, thường trú tại Trung Hậu, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai (Ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trước đây) đang lẩn trốn trên các địa bàn phường Long Bình và phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tha. Ảnh: CA Đồng Nai

Sáng ngày 04/3/2026, lực lượng Công an xã Xuân Quế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Tam Hiệp triển khai phương án bao vây, truy bắt và bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tha, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Xuân Quế đã tiến hành xác minh nhân thân, lập biên bản bắt người đang bị truy nã, ghi lời khai ban đầu và hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Tha cho Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.