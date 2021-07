Vay 3 triệu qua App, người phụ nữ bị 'đưa vào tròng' thành khoản nợ 480 triệu đồng

Ngày 30/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong tháng 7/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận, xử lý tin báo của chị T.H.Y. (trú tại huyện Yên Sơn) về việc sập bẫy App (qua ứng dụng) vay tiền.

Cụ thể, tháng 3/2021, chị Y. có vay số tiền 3 triệu đồng qua App "Sieudong" với thủ tục đơn giản, chỉ cần gửi ảnh chứng minh thư nhân dân và cho phép App truy cập vào danh bạ điện thoại.

Tuy nhiên, khi nhận tiền, chị Y. chỉ nhận được 1,2 triệu đồng. Các đối tượng giải thích đã thu lãi, gốc, phí dịch vụ và yêu cầu chị phải trả đủ số tiền 3 triệu đồng trong vòng 7 ngày, nếu chậm nộp sẽ phải chịu phí phạt.

Các App chị Y. được cho vay tiền với thủ tục đơn giản để đưa nạn nhân vào vòng xoáy nợ nần

Đến hạn, chị Y chưa có tiền trả, các đối tượng tiếp tục giới thiệu chị vay tiền qua các App khác để trả nợ. Đến ngày 9/6, chị Y. đã vay tiền của 39 App như: "Cây phát tài", "vay tốt", "ví vui vẻ", "trạm tiền", "ví chanh"… với 164 giao dịch vay tiền. Tổng số tiền chị phải trả cho các App là gần 480 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng liên tục dùng số điện thoại lạ gọi điện khủng bố tinh thần, đe dọa tính mạng, nhắn tin quấy rối bạn bè, người thân, đồng nghiệp, gây sức ép để chị Y. trả tiền.

Do lo sợ, chị Y. đã vay tiền của bạn bè, người thân tổng 124 triệu đồng để trả cho các App, nhưng vẫn còn nợ lại 355,2 triệu đồng. Số tiền lãi liên tục tăng khiến chị Y. không đủ khả năng trả nợ.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực tế, các App cho vay tiền đa phần do những đối tượng hoạt động "tín dụng đen" sử dụng công nghệ cao ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất cao.

Đề nghị người dân có nhu cầu vay tiền hãy đến ngân hàng, tổ chức tín dụng tin cậy để được tư vấn cụ thể về mức vay, lãi suất, thời hạn trả. Hiện vụ việc trên, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.