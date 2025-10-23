Theo thông báo của Lực lượng Cảnh sát Tây Úc, vật thể này được các công nhân mỏ phát hiện hôm 18/10, khi họ nhìn thấy một khối kim loại lớn, cháy sém, nằm trên con đường đất cách thị trấn khai khoáng Newman khoảng 30 km. Cảnh tượng lạ lùng giữa sa mạc hẻo lánh đã khiến họ ngay lập tức báo cáo lên cơ quan khẩn cấp địa phương.

Ngay sau đó, một cuộc điều tra liên ngành được triển khai, với sự tham gia của cảnh sát, Cơ quan Vũ trụ Úc (ASA) và Sở Cứu hỏa & Dịch vụ Khẩn cấp Tây Úc. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng mọi dấu hiệu ban đầu đều cho thấy đây rất có thể là một phần của tàu vũ trụ đã cháy rụi khi tái nhập khí quyển.

Nhà khảo cổ học vũ trụ Alice Gorman, chuyên gia của Đại học Flinders, cho rằng vật thể này "có thể là tầng thứ tư của tên lửa Jieling", một phương tiện phóng do Trung Quốc phóng vào tháng 9 vừa qua. Bà nói với The Guardian rằng cấu trúc, vật liệu và vị trí rơi đều phù hợp với khả năng này, dù cần thêm dữ liệu xác nhận.

Trong thông báo chính thức đăng trên Facebook, Cảnh sát Tây Úc cho biết:

"Đánh giá ban đầu cho thấy vật thể được chế tạo từ sợi carbon và có hình dạng tương tự với các mảnh vỡ không gian từng được ghi nhận trước đây, chẳng hạn như bình chịu áp suất bọc composite hoặc thùng tên lửa".

Cảnh sát cũng khẳng định Cục An toàn Giao thông Úc đã loại trừ mọi khả năng vật thể này có liên quan đến máy bay thương mại.

Theo giới chuyên môn, bình chịu áp suất bọc composite là thành phần quen thuộc trong các tàu vũ trụ, dùng để chứa khí nén hoặc chất lỏng ở áp suất cao. Dù thường được thiết kế để cháy hết khi tái nhập bầu khí quyển, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, các mảnh lớn vẫn có thể sống sót và rơi xuống đất.

Việc tìm thấy mảnh vỡ vũ trụ trên đất liền là cực kỳ hiếm, bởi 70% bề mặt Trái Đất là đại dương, và phần lớn rác vũ trụ nếu không bốc cháy hoàn toàn sẽ rơi xuống biển. Các cơ quan vũ trụ quốc tế thường kiểm soát chặt quá trình "tái nhập có kiểm soát" để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho con người.

Ngoài ra, các vật liệu chế tạo hiện đại cũng được lựa chọn sao cho có thể bốc cháy hoàn toàn trong khí quyển, tránh tình huống rơi tự do xuống mặt đất.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vùng Tây Úc chứng kiến hiện tượng này. Năm 2023, một mảnh vỡ lớn của tàu vũ trụ khác đã trôi dạt vào bãi biển khu vực, sau khi rơi xuống Ấn Độ Dương. Các nhà nghiên cứu sau đó xác định đó là tàn dư của tên lửa SpaceX.

Hiện vật thể mới phát hiện đã được niêm phong và bảo vệ an toàn, để phục vụ công tác phân tích. Lực lượng Cảnh sát Tây Úc khẳng định "không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng", đồng thời khuyến cáo người dân không nên chạm vào bất kỳ vật thể lạ nào nghi là mảnh vỡ vũ trụ, bởi chúng có thể chứa vật liệu độc hại hoặc phóng xạ.

Cơ quan Vũ trụ Úc cũng đưa ra khuyến nghị tương tự: nếu bắt gặp vật thể đáng ngờ, người dân nên báo ngay cho lực lượng khẩn cấp để được xử lý an toàn và điều tra nguồn gốc.

Dù hiện vẫn chưa rõ chính xác vật thể này rơi từ tàu vũ trụ nào, giới chuyên gia tin rằng kết quả phân tích sẽ sớm được công bố trong vài tuần tới. Với những dấu hiệu ban đầu, phát hiện này không chỉ gây tò mò cho cộng đồng địa phương mà còn góp thêm một ví dụ hiếm hoi về cách "rác vũ trụ" thực sự trở lại Trái Đất, đôi khi chỉ cách con người vài chục mét giữa nơi tưởng chừng hoang vu nhất hành tinh.