Những hình ảnh rõ ràng và gây sửng sốt của một vật thể được cho là UFO đã được ghi lại trên bầu trời Los Angeles, khơi lại tranh luận về những gì đang bay trên các đô thị lớn nhất nước Mỹ.

Một cặp cư dân Los Angeles đứng trên ban công đã phát hiện một chiếc tàu màu đen hình chữ V phủ đầy đèn, di chuyển chậm trên thành phố vào tối 28/8.

Sự việc kéo dài khoảng 25 phút, chiếc vật thể bay theo hướng nam cho đến khi nhân chứng mất dấu vào khoảng 23:38 giờ địa phương.

Hai nhân chứng đã kịp chụp ảnh và quay video rõ nét bằng điện thoại, phóng to để thấy chín đèn trắng dọc theo thân vật thể.

Ông Mark Christopher Lee, nhà nghiên cứu UFO kiêm nhà làm phim, nói với Daily Mail rằng ông tin đây không phải là tàu ngoài hành tinh, mà rất có thể là một máy bay không người lái thử nghiệm công nghệ mới cho chính phủ Mỹ hoặc một cường quốc khác.

Ông Lee còn đưa ra nhận định táo bạo dựa trên phân tích sự kiện này và một số vụ UFO nổi tiếng ở Anh, cho rằng quân đội Mỹ có thể đã tạo ra công nghệ mà nhiều người nghĩ chỉ có trong khoa học viễn tưởng vào năm 2025.

“Ông tin rằng nhiều sự cố UFO nổi tiếng thực chất là công nghệ địa cầu tiên tiến, đi trước chúng ta 30–40 năm,” ông Lee giải thích với Daily Mail.

Bất kể nguồn gốc của vật thể, đây là báo cáo mới nhất về một chiếc vật thể hình chữ V, hay còn gọi là “chevron”, xuất hiện trên nước Mỹ trong vài tháng gần đây.

Báo cáo về vật thể này đã được gửi tới Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia (National UFO Reporting Center - NUFORC) ngày 30/8. NUFORC là một tổ chức phi lợi nhuận do tình nguyện viên điều hành, đã thu thập các báo cáo UFO từ năm 1974.

Đây là vụ chevron thứ 34 được ghi nhận trên toàn quốc trong năm 2025. Trong bản báo cáo gửi NUFORC, người chứng kiến ở Los Angeles viết:

“Nó giữ nguyên ở cùng khu vực khoảng 25–30 phút khi tôi lần đầu nhìn thấy nó.” Người này viết thêm: “Nó di chuyển một chút nhưng không đi quá xa. Cuối cùng nó bay về hướng nam cho tới khi tôi không thể nhìn thấy nữa.”

Vật thể hình con chim ưng (boomerang) này còn có vẻ có một thân nhỏ ở giữa, khiến nó trông tương tự máy bay tàng hình F-117. Tuy nhiên, chiếc máy bay đó, do Không quân Hoa Kỳ chế tạo, không từng có các đèn lớn ở bên ngoài thân.

Los Angeles có lịch sử lâu đời với các báo cáo UFO, bắt nguồn từ sự kiện nổi tiếng “Trận đánh ở Los Angeles” năm 1942 khi quân đội Mỹ nổ súng vào những gì họ cho là tàu ngoài hành tinh xâm lược bờ Tây.

Ông Lee cũng đề cập tới những lời đồn cho rằng đảo Catalina, ngoài khơi bờ biển California, có thể là vị trí của một căn cứ ngoài hành tinh dưới nước.

Ông cho rằng Los Angeles thực tế không phải điểm nóng của người ngoài hành tinh, mà là nơi diễn ra hoạt động phóng của công nghệ con người siêu tiên tiến từ các cơ sở lân cận như Vandenberg Space Force Base, Edwards Air Force Base và khu vực Area 51 khét tiếng.