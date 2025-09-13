HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vật lạ phát nổ, một học sinh lớp 6 bị bỏng nặng

Hữu Thành |

Một học sinh lớp 6 ở tỉnh Quảng Trị nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể, da mặt và cổ cháy đen.

Ngày 13/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay, đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân bị vật lạ phát nổ gây bỏng nặng . Bệnh nhân là Đỗ Ngọc M (11 tuổi, học sinh lớp 6, ở thôn Tân Lịch, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Em M. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Nguyên do nghi pháo nổ tự chế gây ra.

Em Đỗ Ngọc M. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Nguyên nhân nghi do pháo nổ tự chế gây ra.

Trước đó, lúc 18h50 ngày 12/9, người nhà đưa em M. nhập viện trong tình trạng bị bỏng vùng mặt, cổ và tay phải. Người nhà của M. cho hay, em bị vật nổ lạ gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tích cực điều trị cho bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân M. cơ bản ổn định.

Được biết, chiều 12/9, Đỗ Ngọc M. cùng 2 bạn chơi với nhau. Sau tiếng nổ lớn, M. bị thương. Vật nổ lạ gây thương tích nghi là pháo nổ, pháo tự chế .

Hiện, chính quyền và Công an địa phương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

