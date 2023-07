Ngày 28/7, BTC concert BlackPink tại Hà Nội thông báo danh sách những vật dụng bị cấm. Theo đó, người hâm mộ không được mang gậy selfie/monopod/tripod/gimbal, iPad/máy tính bảng, vũ khí và vật sắc nhọn, thú cưng, thuốc bất hợp pháp, đồ uống có cồn, thuốc lá/thuốc lá điện tử, bật lửa và các vật dụng dễ cháy nổ khác, thiết bị tạo tiếng ồn (loa/còi/sirine/kèn…).

Những vật dụng bị cấm trong đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội.

Sức chứa lớn khiến nhiều khán giả nghĩ đến chuyện sử dụng các loại ống kính/Tele Zoom gắn vào điện thoại để dễ bề quan sát. Tuy nhiên vật dụng này cũng không được phép mang vào. Bên cạnh đó, bất kỳ thiết bị ghi hình nào (trừ điện thoại) đều không được cho phép tại concert.

Đèn pin, ghế/ghế đẩu, quạt quá khổ/băng đô, trang phục hoá trang, các loại cờ, các loại banner cổ vũ vượt quá kích thước 30x10cm, các loại vật thể bay, máy bay không người lái, máy quay điều khiển từ xa, máy ảnh chuyên nghiệp/bán chuyên nghiệp và máy quay cầm tay… là vật dụng bị cấm.

Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Mỹ Đình sẽ có mưa hai ngày cuối tuần. Khán giả cần lưu ý mang theo áo mưa nhỏ gọn bởi ô/dù các loại không được phép mang vào.

Ngoài ra, thuốc lá bị cấm và hút thuốc bị hạn chế tối đa tại concert.

Túi lớn hơn khổ giấy A4 sẽ không được mang vào trong sân vận động. Vali quá khổ, đồ ăn thức uống bên ngoài, bình/bình nước, con trỏ laser, các loại đèn laser đều có tên trong danh sách cấm.

Trước ngày diễn, hai đêm nhạc BlackPink ở Mỹ Đình vướng nhiều lùm xùm. Hôm 27/7, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) yêu cầu dừng concert vì hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc thuộc thành viên KOMCA được nhóm BlackPink sử dụng trong hai buổi biểu diễn tối 29-30/7 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã nhận được văn bản của VCPMC và yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình.

Dự kiến đêm nhạc BlackPink sẽ đón 36.000 khán giả vào ngày 29/7 và 31.000 khán giả vào ngày 30/7. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ các Sở, Ngành và địa phương chỉ đạo công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh và tăng cường các công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách.