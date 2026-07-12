VAR quay lưng với Haaland: Chỉ một pha lỗi lầm, Na Uy đánh mất giấc mơ World Cup

Có những trận đấu mà ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ cách nhau “vài centimet”. Với Erling Haaland, cuộc đối đầu tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 có lẽ sẽ còn khiến anh ám ảnh.

Halaand có thể ám ảnh không phải vì tiền đạo này bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà bởi chỉ một pha tranh chấp tưởng như bình thường lại khiến Na Uy đánh mất bàn thắng quý như vàng, trước khi gục ngã đầy tiếc nuối sau hiệp phụ.

Đó là khoảnh khắc khiến cả đất nước Bắc Âu từ hy vọng vỡ òa chuyển sang thất vọng tột cùng.

Một pha VAR thay đổi cả số phận của Na Uy

Na Uy bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ không hề lép vế trước dàn sao của Thomas Tuchel.

Schjelderup mở tỷ số, hàng tiền vệ với Martin Odegaard chơi đầy tự tin, còn hàng thủ khiến Harry Kane có rất ít khoảng trống. Đặc biệt, Haaland dù bị kèm rất chặt vẫn đóng vai trò là điểm tựa để các đồng đội triển khai những pha phản công.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 56. Từ một quả phạt góc, trung vệ Torbjørn Heggem đánh đầu tung lưới Jordan Pickford, khiến các cầu thủ Na Uy vỡ òa trong sung sướng. Bàn thắng tưởng như đã giúp đội bóng Bắc Âu nâng tỷ số lên 2-1 và mở toang cánh cửa lịch sử vào bán kết World Cup.

Nhưng rồi VAR xuất hiện...

Na Uy ăn mừng trước khi bàn thắng bị từ chối.

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Clément Turpin xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước khi bóng được đưa vào cuộc từ quả phạt góc. Quyết định hủy bàn thắng khiến niềm vui của Na Uy nhanh chóng biến thành sự thất vọng, đồng thời trở thành bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài xác định Haaland đã có pha phạm lỗi trong lúc tranh chấp với hậu vệ tuyển Anh ngay trước khi bóng được đưa vào lưới.

Bàn thắng bị từ chối. Quyết định này khiến toàn bộ cục diện trận đấu đổi chiều.

Nếu tỷ số được nâng lên, tuyển Anh sẽ phải đẩy cao đội hình trong thế bị dẫn sâu hơn, còn Na Uy có thể triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Thay vào đó, Tam sư giữ được hy vọng, vùng lên mạnh mẽ và cuối cùng lội ngược dòng để giành chiến thắng.

VAR không sai theo luật, nhưng với người Na Uy, đó vẫn là khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của giải đấu.

Haaland từ niềm hy vọng thành biểu tượng của sự tiếc nuối

Đây chắc chắn không phải màn trình diễn tốt của Erling Haaland trước Tam Sư.

Theo Flashscore, tiền đạo của Manchester City chỉ được chấm 6,2 điểm, một trong những cầu thủ thấp điểm nhất bên phía Na Uy. Anh bị John Stones và Marc Guehi phong tỏa gần như suốt trận, trong khi Declan Rice liên tục bọc lót khiến những đường chuyền hướng đến Haaland đều bị cắt đứt.

Tiền đạo 26 tuổi không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm và gần như "tàng hình" trong phần lớn thời gian thi đấu.

Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ nhớ nhất lại không phải là màn trình diễn mờ nhạt ấy. Đó là pha phạm lỗi dẫn đến việc bàn thắng của Na Uy bị VAR từ chối.

Nếu Halaand không bị thổi phạt và bàn thắng được công nhận, trận đấu có thể đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Một khoảnh khắc thiếu chính xác trong tranh chấp đã vô tình biến Haaland thành nhân vật chính của bước ngoặt lớn nhất trận đấu. Chỉ một quyết định từ tổ VAR đã khiến mọi nỗ lực của Na Uy trước đó gần như tan biến.

Trớ trêu hơn, Haaland còn phải rời sân trong hiệp phụ khi Na Uy đang rất cần bàn gỡ. Hình ảnh chân sút số một lặng lẽ bước ra ngoài đường biên, bất lực nhìn đồng đội chiến đấu đến những phút cuối, đã phần nào phản ánh sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao.

Ở phía đối diện, Jude Bellingham lại có một đêm gần như hoàn hảo. Tiền vệ của Real Madrid ghi cú đúp, được Flashscore chấm 9,1 điểm và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi Haaland bị khóa chặt và không thể tạo ảnh hưởng, Bellingham liên tục xuất hiện ở những thời điểm quyết định để đưa tuyển Anh vào bán kết.

Sự tương phản ấy khiến cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao được kỳ vọng nhất trận đấu nhanh chóng trở thành sân khấu riêng của tuyển thủ Anh.

Với Na Uy, thất bại này chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Họ đã chơi sòng phẳng trước một ứng viên vô địch, tạo ra không ít khó khăn cho Tam sư và chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng một tình huống.

Còn với Haaland, World Cup 2026 khép lại theo cách đầy tiếc nuối. Anh không chỉ rời giải mà còn mang theo ký ức về một pha phạm lỗi tưởng chừng rất nhỏ nhưng đủ để thay đổi vận mệnh của cả đội tuyển. Trong bóng đá hiện đại, nơi VAR có thể soi từng centimet và từng pha va chạm, đôi khi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để viết lại lịch sử. Và ở trận tứ kết này, lịch sử đã không đứng về phía Erling Haaland cùng các đồng đội.