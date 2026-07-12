Haaland đã "tàng hình", bị lu mờ trước Bellingham như thế nào?

Được kỳ vọng sẽ là màn so tài giữa hai trong số những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới, Erling Haaland và Jude Bellingham. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại cho thấy sự trái ngược hoàn toàn.

Haaland "mất tích", Bellingham rực sáng

Nếu như Haaland gần như mất hút trong hệ thống phòng ngự kín kẽ của tuyển Anh thì Bellingham lại có một màn trình diễn xuất sắc, trở thành linh hồn nơi tuyến giữa và là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận.

Theo chấm điểm của Flashscore, Jude Bellingham nhận tới 9,1 điểm, vượt trội so với tất cả các cầu thủ còn lại. Trong khi đó, Haaland chỉ được 6,2 điểm, một trong những số điểm thấp nhất bên phía Na Uy.

Không quá lời khi nói rằng đây là một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất của Erling Haaland trong màu áo đội tuyển quốc gia thời gian gần đây.

Tiền đạo thuộc biên chế Man City gần như không tạo ra bất kỳ sức ép đáng kể nào lên hàng thủ Anh. Anh thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng khi bị John Stones và Marc Guehi theo sát, trong khi Declan Rice liên tục lùi sâu đánh chặn các đường chuyền hướng về trung phong số 9.

Số điểm 6,2 phản ánh đúng màn trình diễn của Haaland. Anh không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, hiếm khi thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi và gần như biến mất trong phần lớn thời gian trận đấu.

Haaland có trận đấu khá mờ nhạt.

Trái ngược hoàn toàn là Jude Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid thực sự "nhảy múa" ở khu trung tuyến. Không chỉ cầm nhịp, kéo bóng và tạo ra sự liên kết giữa các tuyến, Bellingham còn liên tục khiến hàng tiền vệ Na Uy rơi vào thế bị động bởi khả năng rê dắt và thoát pressing đẳng cấp.

Với 9,1 điểm, Bellingham trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh là trung tâm trong mọi đợt lên bóng nguy hiểm của Tam Sư và cho thấy vì sao mình đang được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới.

Khoảng cách gần 3 điểm giữa Bellingham và Haaland đủ để nói lên sự khác biệt về tầm ảnh hưởng của hai ngôi sao.

Bellingham có trận đấu chói sáng.

Các trụ cột tuyển Anh đồng loạt tỏa sáng

Không chỉ có Bellingham, nhiều trụ cột khác của tuyển Anh cũng chơi cực kỳ ổn định.

Declan Rice nhận 7,2 điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn cũng như hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới. Tiền vệ Arsenal gần như vô hiệu hóa khu vực hoạt động của Haaland bằng khả năng đọc tình huống và tranh chấp mạnh mẽ.

Hậu vệ phải Ezri Konsa gây bất ngờ khi được chấm 7,6 điểm, cao nhất hàng phòng ngự tuyển Anh. Anh phòng ngự chắc chắn, thắng nhiều pha đối đầu trực tiếp và không cho đối phương có nhiều khoảng trống ở hành lang cánh.

Elliot Anderson (7,5 điểm) cùng Lewis Gordon (7,4 điểm) cũng mang đến nguồn năng lượng dồi dào nơi tuyến giữa và hai biên, giúp tuyển Anh duy trì thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian.

Ở phía dưới, John Stones (7,3 điểm) và Marc Guehi (6,9 điểm) phối hợp khá ăn ý, khiến Haaland gần như không có cơ hội tạo khác biệt. Thủ môn Jordan Pickford chỉ nhận 6,1 điểm do không phải làm việc quá vất vả.

Tuyển Anh có chiến thắng thuyết phục.

Na Uy gây thất vọng lớn

Bên phía Na Uy, Martin Odegaard là một trong số ít cái tên chơi tròn vai với 7,2 điểm. Đội trưởng của Arsenal vẫn tạo ra vài đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội, nhưng sự thiếu kết nối ở tuyến trên khiến mọi nỗ lực của anh trở nên vô nghĩa.

Thủ môn Nyland cũng có trận đấu khá tốt với 7,1 điểm, thực hiện nhiều pha cứu thua đáng chú ý. Ryerson được chấm 7,0 điểm, trong khi Berge nhận 6,9 điểm.

Ngược lại, bộ đôi tấn công Alexander Sorloth (6,5 điểm) và đặc biệt là Erling Haaland (6,2 điểm) đều không đáp ứng kỳ vọng. Antonio Nusa (Wolfe trên ảnh) chỉ đạt 5,9 điểm, tương tự Berg (5,9 điểm) và trung vệ Ajer (5,9 điểm), cho thấy sự bế tắc của Na Uy trong khâu triển khai tấn công.

Màn trình diễn này thêm một lần cho thấy sự khác biệt giữa một tuyển Anh sở hữu dàn cầu thủ đồng đều ở mọi tuyến và một Na Uy vẫn quá phụ thuộc vào khoảnh khắc của Haaland hay Odegaard.

Về cơ bản, nếu Bellingham đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao có thể làm chủ trận đấu bằng khả năng điều tiết, sáng tạo và tạo ảnh hưởng toàn diện, thì Haaland lại trải qua 90 phút đáng quên khi gần như "tàng hình". Cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai siêu sao cuối cùng lại trở thành sân khấu riêng của tiền vệ tuyển Anh, người xứng đáng với danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.



