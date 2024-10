Sáng 29/10, Công an TP. Gò Công , tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Bảo Tùng (SN 1988, ngụ phường Long Thuận, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 10h50 phút ngày 16/10, Tùng đến nhà của bà Đ. T. H., 63 tuổi ở khu phố Gò Tre , phường Long Thuận xin uống nước. Sau khi uống nước xong, Tùng đe dọa, uy hiếp và yêu cầu bà Hạnh cho “quan hệ tình dục” nếu không sẽ giết.

Bà H. bỏ chạy và trượt chân té ngã. Sau đó, Tùng kẹp cổ, khống chế, kéo bà H. vào phòng ngủ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục . Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tùng lấy 1 điện thoại di động hiệu Samsung và 1 xe đạp điện của bà H. rồi tẩu thoát. Sau đó, bà H. trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP. Gò Công đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Tùng khi nghi phạm đang về nhà tại tại khu phố Thuận An, phường Long Thuận. Công an TP. Gò Công tiến hành thu giữ 1 xe đạp điện và tiến hành cho bị hại nhận dạng tang vật và đối tượng.

Căn cứ lời khai và tang vật thu giữ, Công an TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can đối với Tùng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hiện Công an TP. Gò Công đang trưng cầu giám định để tiếp tục củng cố, xử lý hành vi hiếp dâm đối với Tùng.