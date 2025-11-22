Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần xuất trình được thông tin cư trú của mình. Có thể xuất trình bằng giấy tờ hoặc trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Nếu không cung cấp được thông tin khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000đ đến 1.000.000đ. Trường hợp vi phạm là tổ chức thì mức phạt được áp dụng gấp đôi.

Hướng dẫn xem và xuất trình thông tin cư trú trên VNeID

Điều kiện cần có: Tài khoản VNeID mức 2 (đã làm thủ tục định danh nâng cấp tại công an).

Từ ngày 15/12/2025, người dân cần thực hiện đúng quy định về đăng ký cư trú, tạm trú, tạm vắng để tránh bị phạt đến 1 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP. (Ảnh minh hoạ)

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp trong mục Căn cước điện tử

1. Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản.

2. Ở màn hình chính, chọn “Ví giấy tờ”.

3. Chọn “Căn cước điện tử” > nhấn “Xem thông tin chi tiết”.

Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú gồm:

- Nơi thường trú

- Nơi cư trú

- Nơi ở hiện tại

Khi cán bộ yêu cầu, chỉ cần đưa màn hình này để kiểm tra.

Cách 2: Xem thông tin hộ gia đình và từng thành viên

1. Mở VNeID > đăng nhập.

2. Chọn “Ví giấy tờ”.

3. Kéo xuống và chọn “Thông tin cư trú”.

Tại đây sẽ hiển thị:

- Thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú

- Thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ

- Danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình

Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ cần mở đúng phần này để xuất trình.

Vì sao cần kiểm tra thông tin cư trú trên VNeID sớm

Việc rà soát và đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID chính xác không chỉ để đáp ứng yêu cầu khi kiểm tra, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống hằng ngày. Cụ thể:

1. Ngăn rủi ro bị xử phạt khi cơ quan chức năng kiểm tra

Theo quy định mới, việc xuất trình thông tin cư trú là yêu cầu bắt buộc. Nếu thông tin của bạn trong hệ thống có sai sót, thiếu cập nhật hoặc không thể truy xuất, bạn có thể rơi vào tình huống không chứng minh được dữ liệu cư trú ngay thời điểm kiểm tra. Chủ động kiểm tra trước giúp bạn đảm bảo mọi mục như địa chỉ thường trú, nơi cư trú hiện tại hoặc thông tin hộ gia đình đều hiển thị đầy đủ.

2. Đảm bảo dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính xác

Hệ thống VNeID đồng bộ trực tiếp với CSDL Quốc gia. Chỉ cần một thông tin sai, chẳng hạn thay đổi chỗ ở nhưng chưa cập nhật, có thể gây vướng mắc khi làm thủ tục hành chính. Kiểm tra sớm giúp bạn phát hiện lỗi và liên hệ cơ quan chức năng chỉnh sửa kịp thời, tránh ảnh hưởng về lâu dài.

3. Giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

Rất nhiều thủ tục hiện nay yêu cầu xác nhận cư trú, ví dụ: Đăng ký kết hôn; Đăng ký tạm trú, tạm vắng; Làm hồ sơ cho con đi học; Thủ tục vay ngân hàng, mua bán tài sản; Hồ sơ bảo hiểm, y tế, trợ cấp...

Khi thông tin đã chính xác trong VNeID, bạn gần như không cần mang theo sổ hộ khẩu cũ hay giấy xác nhận cư trú.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả hơn

Trước đây phải mang theo nhiều loại giấy tờ, dễ thất lạc hoặc để lộ dữ liệu. VNeID tập trung hóa thông tin giúp hạn chế rủi ro này. Tuy vậy, điều kiện để thông tin được bảo vệ tốt là dữ liệu phải đúng và được đồng bộ đầy đủ. Việc kiểm tra sớm giúp bạn phát hiện những thông tin có thể gây nhầm lẫn, từ đó tránh các rủi ro liên quan đến bảo mật danh tính.

5. Thuận tiện khi di chuyển, lưu trú hoặc làm việc xa địa phương

Những ai sinh viên, công nhân, người lao động xa quê thường xuyên thay đổi nơi ở. Nếu không cập nhật kịp thời, thông tin cư trú trong VNeID có thể không khớp thực tế, dẫn đến khó khăn khi: Khai báo tạm trú; Làm hợp đồng nhà trọ; Làm việc với chính quyền địa phương; Cập nhật hồ sơ lao động hoặc bảo hiểm...

Kiểm tra và cập nhật sớm giúp tránh các tắc nghẽn thủ tục.