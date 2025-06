Chiều 3/6, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, Huế) - đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại phường Trường An, quận Thuận Hóa.

Đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn Nguyễn Văn Lộc (áo đen).

Trước đó, khoảng 13h chiều 2/6, Lộc đột nhập vào nhà bà V.T.H. (SN 1953) dùng dao khống chế nạn nhân , cướp sợi dây chuyền vàng.

Ngay sau khi nhận tin báo của bị hại, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức truy xét, bắt giữ Lộc khi đối tượng di chuyển qua nhiều nơi và lẩn trốn tại đường Bà Triệu đoạn gần khu vực chợ Cống (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa).

Hình ảnh từ camera an ninh đã hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều tra, phá án của lực lượng công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc bị công an bắt giữ sau vài giờ gây án và trốn chạy.

Tại cơ quan công an, Lộc khai do nợ nần vì cờ bạc nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng từng làm thuê gần nhà bà H., biết nạn nhân sống một mình, cổng thường không khóa nên đã lên kế hoạch và thực hiện gây án giữa ban ngày .

Từ vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác , nên trang bị camera an ninh, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là khi ở nhà một mình hoặc đi lại nơi vắng vẻ.