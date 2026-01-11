Văng tục đáp trả bình luận của fan, chuyện gì đang xảy ra với Lệ Quyên?

Mới đây, mạng xã hội Threads bất ngờ xôn xao khi ca sĩ Lệ Quyên vướng vào tranh cãi liên quan đến cách phản hồi khán giả dưới phần bình luận một video cá nhân. Chỉ từ một câu tiếng Anh ngắn, sự việc nhanh chóng bị đẩy đi xa, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Cụ thể, ngày 10/1, dưới đoạn video do Lệ Quyên đăng tải, một khán giả để lại bình luận: “Her flop era lowk serving”. Theo cách hiểu phổ biến của giới trẻ, câu nói này ám chỉ việc dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ và sức hút riêng.

Tuy nhiên, Lệ Quyên được cho là đã hiểu bình luận theo hướng tiêu cực và lập tức đáp trả bằng những lời lẽ khiến nhiều người cho rằng mang tính mỉa mai, công kích cá nhân. Những phản hồi này nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội, khiến tranh cãi bùng lên mạnh mẽ. Sau đó, tài khoản nói trên đăng dòng trạng thái “Help, I’m crying” (tạm dịch: Trời ơi, tôi đang khóc), Lệ Quyên tiếp tục để lại bình luận bị cho là thiếu thiện chí, khiến làn sóng phản ứng từ dư luận càng trở nên gay gắt.

Nữ ca sĩ Lệ Quyên vướng tranh cãi vì đáp trả dữ dội với một cư dân mạng trên Threads. Ảnh: FBNV

Cô được cho là đã hiểu sai ý nghĩa bài đăng của netizen và phản hồi lại với lời lẽ khó nghe, mang tính công kích. Ảnh: FBNV

Ngay khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, dư luận nhanh chóng chia thành nhiều luồng quan điểm trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên đã hiểu sai ngữ cảnh tiếng Anh, đặc biệt là cách dùng slang của giới trẻ, dẫn đến phản ứng vội vàng và mang màu sắc tiêu cực. Theo những ý kiến này, bình luận ban đầu chủ yếu mang tính trêu đùa hoặc nhận xét trung tính, chưa đến mức cần đáp trả gay gắt.

Việc sử dụng lời lẽ nặng nề trên không gian mạng là chưa thực sự phù hợp với hình ảnh và vị thế của một nghệ sĩ nổi tiếng. Trước làn sóng tranh luận ngày càng lan rộng, Lệ Quyên đã xoá hoặc ẩn các bình luận liên quan và không đưa ra thêm phản hồi nào.

Bình luận của Lệ Quyên đang nhận về vô vàn những ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV

Thực tế, đây không phải lần đầu Lệ Quyên đáp trả khán giả trên mạng xã hội. Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Lệ Quyên từng chia sẻ chuyện "trả đũa" trên mạng xã hội: "Có những người chỉ vì Quyên nói một câu chuyện theo hướng họ không thích mà họ sẵn sàng buông ra những lời lẽ nặng nề, không phải nói một lần mà là rất nhiều lần, từ ngày này qua tháng nọ, từ nhóm này qua nhóm kia. Thử hỏi, là một con người bình thường có tự trọng và muốn bảo vệ tình yêu và người bên cạnh mình, thì tại sao Quyên phải im lặng?

Quyên nghĩ trong một cặp đôi, ai đủ tự tin thì người đó lên tiếng. Như giữa Quyên và Châu, Quyên là người lên tiếng vì Quyên tự tin, trưởng thành hơn và quan trọng là vì Quyên có cá tính mạnh mẽ. Nhưng sau này, khi Châu trưởng thành và thành đạt hơn thì mình chắc chắn Châu cũng không bao giờ làm như Quyên.

Tính của Châu rất kín đáo và kiệm lời, ai làm Châu buồn là anh ấy cứ thôi kệ đi và Châu sẽ mãi mãi như thế. Nhưng Quyên thì khác, mình sẽ luôn muốn bảo vệ người bên cạnh bằng một động thái nào đó trước những chuyện đi qua giới hạn".

Lệ Quyên không ít lần vướng tranh cãi khi đáp trả cư dân mạng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên sinh năm 1981, tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1999 và được biết đến qua nhiều ca khúc như Giấc mơ có thật, Ta đã từng yêu, Vì em còn thương… Nhiều năm hoạt động, Lệ Quyên vẫn đi hát đều đặn, đắt show. Cô tham gia Chị đẹp đạp gió năm 2024.

Lệ Quyên còn làm giám khảo cho Thần tượng Bolero và đảm nhận vai trò cố vấn cho các cuộc thi Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt…